Star in dolce attesa, a 20, 30, 40 anni e… oltre

Marion Cotillard a 41 anni appare splendida e luminosa sul red carpet accanto a Léa Seydoux che di anni ne ha esattamente 10 di meno. Entrambe in dolce attesa e entrambe splendide, la differenza di età è un dettaglio che non si nota, anzi… Così come ha fatto scalpore la notizia di Janet Jackson incinta a 50 anni. O di Tori Spelling, in attesa del quinto figlio a 43 anni. Una cosa è evidente: a osservare le foto di tutte le celebrities incinte del momento, pare non esserci grande differenza tra l’una e l’altra. Tutte appaiono radiose, in forma smagliante, con pancia più o meno evidente su un fisico asciutto. Questo porta a una riflessione: dal punto di vista fisico, la gravidanza in età così diverse, quanto influisce sul corpo?

Se è vero che i nuovi 40 sono i 30 di una volta, l'attesa di un bambino a 40 anni non dovrebbe essere così differente come a 30, se non fosse che comunque la pelle segue un suo percorso biologico, che può essere rallentato ma non arrestato. Dunque smagliature e rilassamento cutaneo sono più in agguato. Così come la ripresa successiva può essere più lenta e laboriosa.