Ho provato il gold facial come Irina Shayk

Che cosa vogliono le star prima di varcare un red carpet, una passerella o per un selfie che farà il giro della rete? Una pelle che brilla come l’oro. Proprio come quella di Irina Shayk, la supermodella russa che prima di sfilare alla Milano Fashion Week è passata dalla sua facialist di fiducia, Mimi Luzon, per la 24K Gold Mask.

La beauty expert ‘con la valigia’, di origine israeliana, si trova al momento giusto nel posto giusto, a Venezia, a Cannes, agli Oscar, insomma ovunque venga srotolato un red carpet. A scadenza bimestrale viaggia anche tra Tel Aviv, Milano, New York e Londra. Con la sua ultima invenzione, la Gold Mask (l’hashtag dedicato su Instagram è #glowbymimiluzon), Mimi Luzon accende all’istante il viso delle sue clienti. Chi? Naomi Campbell, Stella Maxwell, Alessandra Ambrosio, Irina Shayk, Melissa Satta e chiunque ritenga «che sia più importante un volto luminoso, piuttosto che senza rughe o brufoletti», chiarisce Mimi.

Io, come Irina Shayk e le altre, ho provato il suo facial. Non perché avessi un tappeto rosso che mi aspettasse di venerdì sera, ma per rimettere in sesto la mia pelle dopo una settimana a fissare il computer. Grazie a una maschera che mi ha trasformato per 20 minuti nell’androide di Star Wars C3PO – fogli del metallo prezioso sono posizionati sul volto per potenziare i benefici della Corrective Anti-Wrinke Mask, un mix superconcentrato di acido ialuronico, vitamina C, acido cogico e antiossidanti – mi sono liberata da un sottile strato di foschia che ingrigiva la mia pelle e sono entrata nel magico mondo dell’instant glow.

Le mani più famose nell’Olimpo delle Superfacialist ricevono nelle capitali della moda e del cinema. Una Brennan, è a Londra e fissa incontri nel suo studio di Notting Hill – tel: +44 (0) 207 313 9835- ha Sienna Miller e Laura Bailey come clienti; Sarah Chapman, sempre a Londra, è dove Naomi Watts e Uma Thurman si rimettono in sesto. Joëlle Ciocco, a Parigi, è amata da Sofia Coppola, Carine Roitfeld, Laetitia Casta. A New York, invece c’è Tracie Martin, che trasforma i volti di molte star del cinema, da Kate Winslet e Susan Sarandon, a Madonna e Sandra Bullock. Mentre a Los Angeles la scelta favorita delle A-List è Kate Sommerville, dalla quale vanno Jessica Alba, Debra Messing, Olivia Wilde e Mary Kate Olsen.

Per chi non vive sotto i riflettori, i facial bar che spuntano come funghi in Usa e UK sono diventati la pit-stop beauty per ringiovanire la pelle. Frequentatissimi quanto i blow bar, stanno arrivando anche in Italia. A Milano ha appena aperto il primo Facial Bar, dove i trattamenti utilizzano i benefici delle alghe dei prodotti Repêchage. Definiti anche “skin maintenance shop”, hanno l’obiettivo di offrire risultati immediatamente visibili, grazie a una combinazione di massaggi riposizionanti dei volumi del viso, prodotti booster ad alta concentrazione di attivi e macchinari, come ultrasuoni che intervengono sulle fibre di collagene.

Il menu è vastissimo, sempre più personalizzabile e performante. Si può scegliere tra il facial dall’effetto facelift, oppure con microdermoabrasione, o decongestionante, ma anche tra il re-contouring, quello al LED per calmare le infiammazioni, oppure ai diamanti, detto l’Elizabeth Taylor dei facial. Ognuno ha la sua specialità. Ma una sola ambizione li accomuna: fare scacco matto al bisturi.