Gigi Hadid aggredita: la boxe non solo per addominali scolpiti

All’uscita della sfilata di Maxmara, la star si è sentita abbracciare da dietro da uno sconosciuto, Vitalii Sediuk, e ha risposto a gomitate. Gigi, che fa boxe, ha poi scritto su twitter in preda alla rabbia, “Avevo tutto il diritto di difendermi” e ha ringraziato il suo allenatore. L’abbracciatore di vip, così è chiamato Vitali, non è un novizio nel molestare le star. Ha tentato di fare lo stesso con Leonardo di Caprio, Brad Pitt e Bradley Cooper, venendo sempre arrestato.

Gigi Hadid è capace di far andare in delirio la folla, come è successo ieri quando è arrivata nel negozio MaxMara per la presentazione della borsa BoBag SS 2017, dove ha ricevuto un’accoglienza da rockstar, degna dei Beatles.

La perfetta Instagram Girl, sempre disponibile a farsi fotografare dai fan, a scattare selfie con chiunque glielo chieda, purtroppo deve fare i conti con la vita da celebrities ai tempi dei Social. Se da un lato aiutano a conquistare seguaci alla velocità della luce, dall’altro favoriscono anche comportamenti da stalker, come quello che ha subito la top model, perché siti starspotters permettono di seguire le star in tempo reale.

Per fortuna che lei passa ore ad allenarsi. Il Body Sculpting Boxing le ha dato la forza necessaria e la velocità di reazione in una situazione di difficoltà. Gigi ha dimostrato al mondo che non fa tutto in nome dei suoi addominali da fare invidia. La ventunenne americana sa che essere belle non obbliga a comportarsi da bambole in cerca di protezione, farcela da sola rende ancora più attraenti. You are our hero. Guardate il suo talento da boxer in video.