Le regole del sonno

Il 17 marzo è il World Sleep Day, la giornata dedicata al sonno e a tutti i disturbi legati alla mancanza di riposo, che ogni anno cade il venerdì che precede l’equinozio di primavera. Ed è proprio a ridosso del cambio di stagione che molte di noi si sentono sempre fiacche.

Vi è mai capitato di trascinarvi per tutta la giornata, mettervi nel letto alla sera e non riuscire a dormire? (non vi preoccupate perché solo in Italia siete circa 9 milioni). Spesso si sente dire che è causa della troppa stanchezza. Secondo l’esperto di medicina del sonno Philip Gehrman, della University of Pennsylvania, questo risveglio improvviso, oltre a essere molto comune è legato all’ambiente che ci circonda. In un articolo uscito sul Time ha spiegato che questo disturbo è chiamato “arousal”, termine che in inglese indica uno stato di attivazione ed eccitazione del sistema nervoso dovuto in parte all’ansia di non riuscire a prendere sonno. Cosa fare? Visto che la camera da letto potrebbe essere una causa, la prima regola da mettere in pratica è renderla accogliente, allontanando lo smartphone, per esempio, che può ricordare le e-mail di lavoro, o buttando via le lenzuola che usavate con il vostro ex fidanzato. Insomma, liberatevi da tutto ciò che vi genera ansia e ricordi negativi. (LEGGETE QUI COME FARE SOGNI DOLCI E FASHION)



Riposare bene è il segreto per essere più belle, più snelle ed è un momento molto proprizio per applicare trattamenti beauty. Se siete mamme e donne multitasking, queste le regole da seguire:

POSTICIPATE LA SVEGLIA DI 15 MINUTI

Innanzitutto, dormire dopo il suono della sveglia è sinonimo di intelligenza. A sostenerlo è uno studio condotto dalle ricercatrici Satoshi Kanazawa e Kaja Perina secondo cui, in base agli orari e al nostro stile di vita frenetico, alzarsi presto sarebbe un’imposizione per il corpo che al contrario, per dare il massimo, avrebbe bisogno di seguire un ritmo naturale. Quindi, mettete la sveglia e poi prendetevi ancora 15 minuti per voi. Vi sembrerà di essere più riposate e meno stressate. Senza l’incubo di dover alzarvi in fretta e furia per iniziare la giornata, già mentalmente stanche.

LO SKINCARE PRIMA DI DORMIRE

Durante la notte la pelle è molto più ricettiva ai principi attivi contenuti nei trattamenti, questo perché si trova nella fase di riparazione e di rinnovamento cellulare. Per potenziare questo ritmo circadiano, provate il peeling progressivo, come il nuovo Peeling de Nuit Progressif Visionnaire Crescendo di Lancôme, un prodotto dalla doppia azione esfoliante composto da due fasi per un totale di 28 notti. La prima, che si esplica in 14 notti, è una tappa di esfoliazione preparatoria della pelle, che mira a eliminare gli strati superficiali di cellule morte e a potenziare il rinnovo cellulare grazie a una formula con il 5 per cento di alfaidrossiacidi presenti nella frutta e a un estratto di crusca di quinoa. La seconda fase, della durata di altre 14 notti, è quella di accelerazione e prevede un’azione più intensa basata sulla concentrazione crescente degli attivi: acido salicilico e glicolico al 10 per cento, noti per la loro azione rigeneratrice e perfezionatrice. Risultato: superficie della pelle levigata, colorito più uniforme, luminosità sublimata e rinnovamento cellulare con correzione degli inestetismi.

LA DIETA DEL SONNO

L’ideale sarebbe mangiare tre ore prima di andare a dormire, in modo tale da digerire, non stimolare la produzione della grelina, l’ormone della fame, e del cortisolo, responsabile dello stress e dello stato infiammatorio dell’organismo che può portare a stoccare più grassi. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Sleep Medicine, la qualità del riposo è la conseguenza di ciò che mangiamo. I cibi più rilassanti da assumere per cena sono quelli ricchi di triptofano, un neurotrasmettitore che regola il ritmo del sonno e ha un’azione calmante, come riso integrale e latte.

LA TISANA DELLA BUONA NOTTE

Bere un infuso caldo prima di andare a dormire, non solo rilassa ma è un rito piacevole. Come orientarsi? Camomilla a parte, optate per il biancospino che regola i battiti cardiaci, oppure per la melissa, sempre dall’azione calmante.

AROMATOLOGIA

Comprate una fragranza da cuscino che con un mix di oli essenziali di origine naturale che aiuta a scaricare la tensione.