Hai la fortuna di partire per una meta esotica? Prepara la tua pelle

Sono tornata da pochissimo dopo una vacanza al mare, sono stata a Cuba e Miami e ho lasciato il cuore lì. Se come me siete amanti del mare e del sole, e vi concedete una vacanza al caldo durante l’inverno, allora questo articolo fa per voi. Presi dall’euforia della partenza si trascura la pelle, che arriva in spiaggia totalmente impreparata. Dopo mesi di maglioni e freddo pungente, la pelle è disidratata e spesso sensibilizzata. Cosa fare quindi per arrivare pronti al sole dei caraibi?

1) SCRUB

Eliminare le cellule morte, è il primo passo per stimolare la riossigenazione. Inoltre è utile per ottenere un’abbronzatura più omogenea e duratura

2) CREMA IDRATANTE IN ABBONDANZA

Non lesinate. Abbondate di creme, burri e oli nutrienti. Bisogna reintegrare l’idratazione non solo dopo la doccia, ma anche durante il giorno.

3) INTEGRATORI PRIMA

Chi ha la pelle delicata, e soffre magari di eritemi solari può aiutarsi con gli integratori. Basterà prenderli per tempo per preparare la pelle a rinforzarsi. Sono consigliati quelli a base di vitamina D

4) INTEGRATORI DOPO

Ci aiutano anche a sistemare capelli e unghie rovinati da sale e sole, e a ritrovare l’elasticità delle pelle. Vengono consigliati quelli a base di collagene, vitamica C, E e acido ialuronico

5) SOSTANZE DA EVITARE

Evitate prodotti che contengono alcool o sodio laurisolfato, perchè potrebbero essere troppo aggressivi. Usate il più possibile prodotti con poco sale

6) FRUTTA

Cosa accomuna tutte le zone tropicali? La buonissima frutta. Quale occasione migliore per fare il pieno di vitamine in modo naturale e sopratutto squisito?

P.S. Non ho dimenticato di citare la protezione, ma do per scontato che sappiate l’importanza di usare un SPF molto alto, perchè ai tropici il sole picchia davvero!