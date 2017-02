La routine beauty a 360º in gravidanza

Troppi dubbi assalgono, troppi consigli chiesti o dispensati. Le paure immobilizzano, ma il timore che non facendo nulla gli effetti della gravidanza sul corpo, sul viso e sul peso rimarranno indelebili per sempre fa scattare il fattore stress. Se l’obiettivo è piacersi in tutti i nove mesi, come Beyoncé con il pancione gemellare che si sente più sexy che mai, fate la prima cosa giusta.

Appena scoprite che il test di gravidanza è positivo mettete subito sotto chiave il barattolo di Nutella. La tentazione di dire “tanto aumenterò di peso” è sempre dietro l’angolo. La convinzione che durante la gravidanza si deve mangiare per due va sradicata.

LA DIETA

«In realtà non è importante quanto si mangia ma cosa si mangia per la salute della mamma e del bambino», dice il dott. Enrico Ferrazzi, Professore di Ostetricia e Ginecologia e Direttore del Dipartimento della Donna Mamma e Neonato presso l’Ospedale Buzzi di Milano, nonché co-autore con Barry Sears del libro Metabolic Syndrome and Complications of Pregnancy (ed. Springer).

«Il peso in sé non è un problema, ma lo diventa se provoca infiammazioni o alterazioni del sistema metabolico del bambino, proiettandolo verso una futura vita da obeso. Il modo migliore per mangiare è seguendo la dieta Mediterranea nel rispetto della stagionalità degli ingredienti. In sintesi bisogna mangiare come facevano i nostri nonni».

La chart “Il piatto del mangiar sano” pubblicata dalla Harvard University è consigliata dal Professore alle donne in attesa per autogestire i pasti nel modo più equilibrato possibile.

Detto questo, liberatevi dalle paure e prendetevi cura di voi, il grooming sarà la migliore terapia anti-pregnancy blues che possiate concedervi, se allo specchio vi vedete troppo diverse con bebè in arrivo.

LA CURA DEL CORPO

«Anche se in dolce attesa continuare a prevenire la cellulite, magari cambiando prodotto. Soprattutto se avete una forma a pera, sarà più probabile che nelle zone sedere e cuscinetti si concentri un accumulo di grassi», spiega Orietta Viziale Direttore scientifico e della Formazione di Alès Groupe, che include i brand Lierac e Phyto.

«Consiglio di utilizzare le fiale PhytoPhyline di Lierac, da vaporizzare sulle zone interessate, contengono estratti vegetali sicuri in gravidanza come alchimia, edera, equiseto uniti a escina e ulmaria dall’effetto drenante ed estratto di tè verde, la teofillina, che aiuta la lipolisi e riduce la ritenzione idrica».

«Con l’aumento di peso anche le smagliature sono in agguato, quindi sin dal primo giorno, soprattutto su pancia, fianchi e seno (che in alcuni casi esplode, in altri fiorisce – ma è temporaneo) la pelle va mantenuta tonica ed elastica. Alleate ideali sono Phytolastil fiale di Lierac, con l’85 % di un complesso vegetale ristrutturante all’alchemilla-edera-equiseto».

E se poi con il pancione vi sentite bene, dietro consiglio medico, continuate a fare allenamento fisico soft, o semplicemente non smettete mai di fare passeggiate tutti i giorni.

LA CURA DEL VISO

Per quanto gli ormoni in gravidanza rendano la pelle del viso più radiosa, c’è comunque bisogno di mantenimento, soprattutto se sonno e stanchezza si fanno sentire. Un idratante da usare mattina e sera è il minimo sindacale. Evitate, poi, di farvi assalire dall’ansia macchie. Il melasma, molto comune quando si aspetta, è meglio non curarlo nei nove mesi – pensateci dopo, puntate piuttosto sulla prevenzione dalle macchie scure con una protezione solare con SPF 50 da usare tutti i giorni.

«Per combattere la fatica che si fa evidente unite al vostro idratante qualche goccia di siero Mésolift Sérum di Lierac, è un cocktail di vitamine energizzanti che giova al colorito e alla luminosità della pelle. Se invece il problema è la ritenzione dei liquidi, quindi le borse sotto gli occhi, l’uso di qualche goccia di Dioptigel di Lierac ha effetto decongestionante», continua Orietta Viziale.

LA CURA DEI CAPELLI

«In dolce attesa anche i capelli ne giovano. Normalmente l’85% della nostra chioma è in fase anagen, di crescita. Se si è incinte, come per magia questa percentuale aumenta, il credito però si paga subito dopo la nascita del bambino. Ma è meglio non pensarci e godersela. Ecco perché i capelli non hanno bisogno di cure specifiche, sono già più belli, basta potenziarne la luminosità con qualche spruzzo di Phytomillesime di Phyto, ricco di antiossidanti, provenienti dalla mela Red Love, per proteggere il colore».

E in dolce attesa fate la tinta! Non c’è niente di peggio che vedere un pancione che se ne va in giro con i capelli bianchi! «Phyto Color di Phyto è la colorazione da fare a casa che non contiene pigmenti allergizzanti, è per lo più composta da piante tintorie. Un’ulteriore precauzione, se si vuole, da prendere in gravidanza è applicare il colore dopo aver cosparso le radici di un olio impermeabilizzante, come Huile D’Alès di Phyto, per ridurre la zona di contatto», consiglia Orietta Viziale. Potete anche chiedere al parrucchiere di farlo in salone!

E INFINE, MAKE-UP SEMPRE

Non rinunciate al colore, se volete giocare safe potete optare per lo stile bare nails sulle unghie, ben curate ma senza smalto, mentre sulle labbra sbizzarritevi con tutte le nuances e la lip art più di tendenza. Mai sentito parlare di gradient lips? Sono perfette per le lebbra più turgide delle donne incinte.