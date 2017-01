Gli essenziali nella borsetta di una Millennial

Sempre on-the-go a trotterellare dal lavoro, alla palestra, agli amici per finire magari tra le braccia di lui. Mentre nel frattempo documenta la sua vita a colpi di selfie. La ragazza della generazione Y ha una borsa come una maison-à-porter. Ci trova tutto quello che le occorre per non passare mai da casa dopo esserne uscita la mattina per andare in ufficio.

Infaticabile, super-impegnata e fotogenica. La sua selfie-mania si deduce anche da quello che ha nella clutch/zaino/handbag custode speciale del suo inseparabile smartphone.

Un caricabatterie non manca mai, un superfood per un power snack, visto che il pranzo può essere un’opzione, ma non la pausa energizzante. Un mascara per ravvivare lo sguardo prima di affrontare la notte, un profumo in versione travel per lasciare un segno inconfondibile, sempre, e una crema mani e un deodorante per avere la garanzia di freschezza e morbidezza 24H – non si sa mai come va a finire la notte.

Ma soprattutto l’asso nella manica (o nella borsetta) è il prodotto magico che trasforma il viso in un istante, riducendo la visibilità dei pori, levigando la pelle, eliminando l’effetto lucido come neanche un filtroValencia o Myfair riuscirebbero a fare. Si tratta del siero IBUKI Smart Filtering Smoother di Shiseido, la versione cosmetica di una App che regala un effetto photoshop al viso senza dover ricorrere alla tecnologia. Si può applicare con e senza trucco per essere selfie-ready sempre e ovunque, come detta il manifesto social di un’autentica Millennial.