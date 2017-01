I segreti beauty delle star: i trattamenti da copiare

Quante di voi ammirano la pelle luminosa di Jessica Alba oppure la pelle perfetta e tonica di Emma Stone? Abbiamo scovato per voi i segreti beauty delle star di Hollywood: pronte a provare i loro trattamenti?

Il segreto beauty di Kim Kardashian? L’aceto di mele. La splendida signora West ha confessato di sfruttare il potere depurativo dell’aceto di mele come potente detox. Emma Stone ha una pelle delicatissima e per conservare questo candore utilizza il potere nutritivo dell’olio di uva. Come copiate il suo segreto di bellezza? Con l’olio corpo & capelli de I Provenzali, una coccola di bellezza profumatissima!

Uno dei crucci più grandi delle donne è quello della cellulite. Come configgerla? Usate il caffè come Halle Berry: l’attrice lo utilizza come scrub per massaggiare delicatamente il corpo. Frank Body è un prodotto a base di caffè e arricchito con olio di mandorla, zucchero di canna e sale marino perfetto per la sua azione contro le smagliature e la cellulite.

Il trattamento che sta facendo impazzire le star? La polvere di diamante! Si tratta di una novità assoluta nel mondo del beauty, provata da celebrities e it girl: stiamo parlando del trattamento viso alla polvere di diamante, una coccola luxury e chic da vere star!

Da Go Coppola Terraggio, salone hair & beauty di Milano, è possibile provare questo esclusivo trattamento e rendere la vostra pelle lucente e perfetta. Non lasciatevi sfuggire una giornata di bellezza da Go Coppola Terraggio: i professionisti del salone coccoleranno la vostra pelle per renderla magnifica.

La componente della linea Cellosophy Collection del Dr.Spiller è infatti arricchita di champagne, caviale e polvere di diamanti, la cui combinazione riattiva la circolazione e rende luminosa la pelle.

E voi siete pronte a provare questi esclusivi segreti beauty?