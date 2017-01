Gli ingredienti naturali che fanno bene alla tua pelle

Per ogni tipo di pelle c’è il giusto ingrediente naturale in grado di aiutarla. Pelle secca? Prova con il miele. Pelle a tendenza mista? Le alghe sono dei rimedi naturali must have. Scopriamo insieme tutte le “ricette segrete” del beauty!

In questa stagione fredda la pelle secca e disidratata è quella esposta a maggior rischio. Quale ingrediente utilizzare? Il miele e le mandorle, due prodotti naturali perfetti per combattere l’eccessiva secchezza della pelle. La crema nutriente e protettiva di Omia, un prodotto eco-bio a base di malva e mandorla, in grado di nutrire in profondità rimanendo leggera sulla pelle.

Le alghe marine sono il rimedio numero uno per aiutare la pelle mista: aiutano a opacizzare il viso mantenendolo ben idratato. Un ottimo prodotto è la crema idratante opacizzante di The Body Shop, ricco di zinco e vitamina E.

La crema viso Silk SeriCream di Naturamla è il prodotto chiave per la pelle mista ( anche per le pelli mature): l’amla, ingrediente principale del prodotto, ha un’azione rinfrescante e antibatterica. L’ingrediente segreto da inserire nella beauty routine.

Aceto e aloe vera sono gli ingredienti naturali da tenere presenti se avete una pelle a tendenza grassa. L’aloe è ottima per rinfrescare la pelle e purificarla: i prodotti da provare? La linea Aloe Vera Bio di Yves Rocher. A questa crema va sicuramente aggiunto il tonico giusto, ad azione astringente e sebo regolatrice. Ad esempio la linea di Lavera al ginko e amamelide coniuga le proprietà disinfettanti con quelle astringenti, perfette per chi ha problemi di pelle grassa.

Inserite nella vostra beauty routine anche un prodotto come l’aceto di bellezza di Roger & Gallet: vi regalerà lucentezza e luminosità e al tempo stesso affinerà la grana della pelle.