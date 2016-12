Maschera alla Vodka: il segreto per rendere la pelle luminosa

Vodka? Non solo da bere! Questo distillato derivante dalla fermentazione di orzo, grano e segale, oltre che a poter essere utilizzato per realizzare cocktail deliziosi, ha anche un larghissimo uso in cosmetica. Si può, infatti utilizzare per realizzare una maschera alla vodka.

Le proprietà: La vodka ha un altissimo potere illuminante, detossinante e purificante. Grazie alla percentuale di alcol che ha al suo interno, la vodka ha diverse funzioni. Libera la pelle dalle cellule morte come un potentissimo disinfettante, le permette di respirare e stimola il rinnovo cellulare. La pelle risulta luminosa e purificata. Per questo la vodka è un prezioso alleato della bellezza. Ed è anche molto utilizzata per rinvigorire la bellezza della pelle del volto, sempre molto stressata e soggetta a sporcarsi a causa di smog e utilizzo di make-up. Può essere utilizzata come ingrediente principale per realizzare maschere specifiche, come quella astringente, disinfettante e purificante.

Ecco come realizzarla:

Ingredienti per la maschera alla vodka

1/2 bicchiere di olio di mandorle

1 bicchiere di acqua di rose

alcune gocce di glicerina

1/2 bicchiere di vodka bianca secca

Procedimento

Mescolare gli ingredienti sciogliendo l’olio con la vodka e aggiungendo, poco a poco, l’acqua di rose. Dopo aver ottenuto un buon composto aggiungere le gocce di glicerina.

Questa maschera ha tre poteri: il primo è quello disinfettante, il secondo è quello astringente e il terzo è quello emolliente. Ogni ingrediente ha la propria funzione ed è adatta soprattutto nel caso di pelli grasse, che hanno bisogno di essere purificate a fondo o che hanno i pori molto larghi che tendono a catturare sporcizia e sebo.

Quando farla? E’ una maschera molto potente, quindi è consigliabile farla di sera, prima di andare a dormire e una volta ogni due settimane. Il tempo di posa deve essere di circa 10 minuti. Ma ecco un piccolo consiglio: la vodka potrebbe dare un leggero fastidio agli occhi per il contenuto di alcol. L’ideale è quello di coprirli subito dopo l’applicazione della maschera con un batuffolo di cotone, per tutto il tempo dell’applicazione.

Segui i miei consigli su Venus at Her mirror

Mariagrazia