Dicembre è finalmente arrivato ed ho iniziato anche ad aprire le prime caselle dei calendari dell’avvento, qui trovate l’articolo sui migliori di quest’anno. Vi ho già consigliato i regali perfetti per lui, per noi donne è più facile scegliere le idee regalo, specie se chi riceve il regalo è appassionata di beauty perchè tantissimi brand hanno creato kit e cofanetti già pronti che vanno dal make-up allo skincare. Sul mio Instagram sicuramente avrete già visto qualcosa!

Tra i cofanetti natalizi perfetti come idee regalo vi segnalo subito quello di Estèe Lauder Multiple Signs of Aging Essentials che contiene la Revitalizing Supreme + Global Anti-Aging Cell Power Cremein full size, il New Dimension Shape + Fill Expert Serum, l’Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II ed il Perfectly Clean Multi-Action Foam Cleanser/Purifying Mask.

Sempre kit natalizio è quello pensato da Diego Dalla Palma Pro, Beautiful Christmas disponibile in 4 varianti, questo in foto è Mani Felici Piedini e contiene la Crema Carezza Mani e la Crema Coccola Piedi. Ideale da regalare alla mamma, nonna, zia, insomma a chi si prende cura di se stessa e non bada troppo al make-up ma preferisce coccolarsi con trattamenti specifici.

Anche Douglas pensa ai regali skincare con il set con 3 creme mani nelle profumazioni Chocolate, Raspberry Macaron e Toffee Apple) e la pallina di Natale in latta contenente la crema Raspberry Macaron, due stelline da sciogliere in acqua ed un lipbalm. Il profumo è davvero meraviglioso! Per le make-up addicted invece perfetta la trousse super accessoriata con tutti i prodotti necessari per un trucco impeccabile.

Per Kiko Cosmetics la collezione natalizia ha tanti prodotti perfetti come idee regalo che si vestono a festa: uno splendido packaging rosso in collaborazione con Ross Lovegrove che nasconde al suo interno delle piccole meraviglie. L’Intense Color Lipstick Kit (questo in foto è il 02 Incarnation Red) contiene una matita automatica e dal tratto preciso, il rossetto a lunga tenuta si stende benissimo ed è molto confortevole ed esiste sia in versione mat che dal finish brillante. Il Fine Line Eyeliner ha un tratto perfetto, ideale anche per chi è alle prime armi, molto modulabile, nero intenso ed adatto a ricreare look eleganti per le feste. In combo con il Volumizing Effect Mascara è avrete uno sguardo top! Il mascara è incurvante con effetto volume, nero intenso, non crea grumi e non sbava. Anche la formulazione è super, con estratti di argan e rosa mosqueta. Per la base troviamo il Double Colour Baked Blush, un fard in polvere cotta in due nuances facilmente sfumabili tra di loro, questo è lo 02 Harmonius Bisque. Anche per la terra hanno utilizzato il doppio colore, terra + illuminante, dalla texture setosa che regala uno splendido effetto abbronzato senza esagerare, illuminando quanto basta. In foto la versione 01 Gold Tan. Anche lo skincare si veste a festa con il Siero Viso Skin Tranier e la crema contorno occhi Skin Trainer Eyes. Una splendida idea regalo il profumo Velvet Passion contenente note di rosa rossa e legni bianchi, perfetto per le vacanze natalizie. Qui vi vi lascio anche il post sulla collezione precedente NeoNoir di Kiko Cosmetics.

Kit natalizi anche per Purobio Cosmetics che crea 5 differenti combinazioni di prodotti make-up tutti contenuti in bellissime scatoline. Le prime 3 sono dedicate al make-up labbra e contengono uno dei nuovi lipstick con abbinato il suo lipliner e sono disponibili nelle nuances Fragola (lipstick 04 e matita 38), Rosso (lipstick 02 e matita 40) e Rosa (lipstick 02 e matita 08). Su shoesbagsandcakes.com trovate tutta la review su lipstick e lipner! La quarta scatolina contiene il nuovo mascara Lam e la matita occhi nera (numero 01). L’ultima scatolina è forse la più completa perchè contiene il mascara Lam e il lipstick numero 07. Sul blog vi parlerò anche dei nuovi lipbalm di Purobio!

Disponibili da Sephora trovate anche tanti kit perfetti come idee

regalo di Too Faced con le sue bellissime palette e la confezione con i best sellers in fatto di prodotti labbra , Tony Moly con il suo kit di creme dai gusti decisamente golosi e Make Up For Ever con il cofanetto Artistic Essentials, meraviglioso, o Artistic Smookie Eyes con i prodotti occhi più famosi. Vi segnalo che continuano per tutto Dicembre i WORKSHOP professionali dell’accademia MAKE UP FOREVER presso il Beauty Store Sephora di Milano (Corso Vittorio Emanuele),tutti i martedì dalle 17 alle 19: 6/12 RED CARPET ICONS, 13/12 TIMELESS BEAUTY, 20/12 MAKE UP EVENTS CHRISTMAS EDITION, 27/12 SPECIAL MAKE UP FOR NEW YEAR’S EVE.

Disponibili anche idee regalo firmate Sephora come il set di maschere in tessuto oppure il kit di infusi profumati da sciogliere nella vasca.

Avete qualche spunto per cominciare la folla corsa ai regali di Natale 2016! Qui trovate la mia wish-list dello scorso anno!

Good Riddance.