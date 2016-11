Creme, sieri e profumi: novità e nuove scoperte

Bentrovate! Nelle ultime settimane ho scoperto dei brand che non conoscevo e questo articolo infatti è dedicato proprio a loro.

La prima news riguarda un brand che mi sta interessando molto, si chiama Biorygen e utilizza solo ingredienti 100% naturali come gli estratti di piante del mediterraneo, olii nutrienti e cere naturali. Si pone come un nuovo trattamento cosmetico anti-age di qualità molto elevata. Tutti i materiali sono ecosostenibili, dai flaconi in vetro e legno, agli astucci in carta riciclata. Di Biorygen vi suggerisco due prodotti: Green Sensitive Oil e Green Absolute Serum. Il primo è un fluido setoso da usare giorno e notte con proprietà altamente nutrienti, calmanti e anti-età. Tra i suoi principi essenziali troviamo olio di mandorle dolci, olio di olia, olio di argan biologico, olio essenziali di rosa. Il secondo, Green absolute serum è fantastico! Ha una formula leggera, di rapido assorbimento e rappresenta un trattamento intensivo idratante grazie alla presenza dell’acido ialuronico. Tra i suoi ingredienti troviamo acqua di camomilla e di ciliegia per garantire una pelle liscia e idratata.

In casa Clinique ci sono delle recenti novità che riguardano Pep Start. La gamma si amplia e arriva un ottimo gel esfoliante, PepStart 2in1 Exfoliating Cleanser, che aiuta a rimuovere le impurità e le cellule morte e il risultato è una pelle levigata e luminosa. Della stessa linea anche PepStart HydroBlur Moisturizer che è la mia crema preferita in questo momento, idrata mentre attenua istantaneamente le piccole imperfezioni preparando la pelle per un makeup impeccabile. Oltre ad essere idratante funge anche da, impeccabile, primer.

Proseguiamo nel segmento delle cura delle pelle e vi presento il brand Recare. Partendo dal presupposto che il consumatore è sempre più vicino alla medicina estetica, la dott.ssa Alessandra Pessotto ha preso spunto dai dettami in ambito medico/estetico per mantenere e migliorare la giovinezza della pelle. È una linea innovativa perchè non ha un’azione generale di antiaging ma un’azione specifica, mirata e focalizzata su un particolare distretto del volto. Recare è supportata da un processo integrale di tecnologie avanzate (chimica combinatoria, modelli molecolari o genomica funzionale) garante non solo della struttura altamente precisa degli attivi ma anche della loro elevata purezza e sicurezza. Recare favorisce la distensione delle rughe d’espressione, del contorno occhi e della fronte, favorisce il riposizionamento zigomatico e il ripristino del profilo mandibolare.

Uno dei prodotti facili e utili che sto usando in questo periodo è uno spray da vaporizzare sul viso quando si sente il bisogno di idratazione, a qualsiasi ora del giorno. Si chiama Hydracid SPF15 Brume Èclat ed è il nuovo arrivato in casa SVR. I suoi nemici sono l’inquinamento e i raggi del sole. La sua formula contiene uno scudo invisibile con filtri UV, fiore di Camelia detossinante e un trattamento di “sublimazione immediata” a base di acido ialuronico e vitamina C.

Ora passiamo a Hekatè, un’azienda che dà la possibilità a ognuna di crearsi la propria personale crema sulla base delle singole esigenze cutanee e preferenze sensoriali. Gli ingredienti utilizzati sono di origine naturale: non vengono utilizzati né parabeni, né derivati siliconici, né tensioattivi aggressivi. Il packaging eco friendly presenta un‘elegante involucro esterno in legno di mogano riutilizzabile e personalizzabile con una cartuccia di alluminio riciclabile che garantisce sicurezza del prodotto e minimo speco. Come funziona? Si indicano le caratteristiche ricercate (anti-rughe, idratante, anti-acne?) e il programma genera un elenco di attivi, estratti e fragranze da combinare a piacimento. Creare la crema adatta alle proprie esigenze non è mai stato così semplice!

Ma veniamo al mondo delle fragranze ! Avete già provato l’ultimo profumo di Michael Kors, Wonderlust? Si presenta con un flacone con riflessi rosati e la fragranza è fresca e speziata. Note di Bergamotto Italiano, un tocco di Pepe Rosa, ammorbidito dalla golosità raffinata del Latte di Mandorla, un sentore speziato del garofano e l’accento vanigliato dell’Eliotropo. Nota finale esotica del Legno di Sandalo.

Sempre in tema di nuove fragranze femminili troviamo Roma Passione di Laura Biagiotti. Il flacone è interamente rosso e fa tornare alla mente le scanalature delle colonne romane. Rosso come la passione di Laura e Lavinia per Roma, come il porfido delle colonne dell’abside della Dea Roma, come il mantello di Salomè. Con Roma Passione si scrive un altro capitolo olfattivo dopo Roma e Blu di Roma. Nato dalla creatività dei nasi di Juliette Karaguenzoglue e Nicolas Beaulieu, ha note di testa spumeggianti come il pompelmo rosa e il mandarino, e un cuore di rosa, gelsomino e peonia. Tra le note di coda troviamo vaniglia, ambra, fava tonka e muschio.

Apriamo il capitolo rossetti e troviamo una novità molto interessante direttamente da Yves Saint Laurent: si tratta di Vernis a Levres Vinyl Cream, ovvero la nuova linea di rossetti dalla texture cremosa ma con la brillantezza del vinile. Si presentano con un nuovo bellissimo packaging nero e hanno la texture di una vernice cremosa da applicare sulle labbra come una lacca brillante. Colore intenso e tenuta impeccabile. Lo volete rosso? Il numero 402 è favoloso. Se siete fan del fucsia, il numero per voi è il 405.

Per concludere, entriamo nel mondo degli epilatori a luce pulsata che stanno rivoluzionando il settore e sono un valido aiuto per le donne. Obiettivo: pelle liscia con il minimo sforzo! Duo Plus di Homedics, grazie alla doppia tecnologia (Luce Pulsata, IPL, e Fluorescenza, AFT), può trattare efficacemente ogni zona del corpo. È facile da usare e ogni cartuccia ha 100.000 impulsi. I primi risultati visibili si possono vedere già dopo cinque trattamenti.