Caffè: gli utilizzi alternativi

Qual è la prima parola che volete sentire non appena vi svegliate? Caffè!? Di certo, lo sarà per moltissimi di voi! Ed in effetti, come si potrebbe cominciare una giornata senza una bella dose di caffeina? Sembra quasi impensabile per molti di noi.. Eppure, questo nettare divino, lo si può utilizzare in tantissimi modi. Lo sapevate?

Oltre che nella nostra routine giornaliera, infatti, possiamo usare il caffè anche nella nostra beauty routine. Come? Ecco qui qualche esempio

Per la pelle:

Trattamento anti-cellulite: Mescolando avanzi di caffè in polvere, zucchero di canna e olio di cocco, otterrete una sorta di scrub totalmente naturale. Massaggiatelo con movimenti circolari nelle zone interessate, otterrete un trattamento anti-cellulite perfetto!

Per le mani e per i piedi: Lo si può utilizzare per togliere dalle mani un cattivo odore! Se invece volete fare un pediluvio, usate i fondi insieme a qualche goccia di acqua e del vostro olio essenziale preferito, massaggiate per bene i piedi. Morbidezza assicurata!

Scrub per il viso: Mescolate due fondi di caffè, un cucchiaio di olio e due di sale fino. Massaggiate per bene sulla pelle del viso, ottenendo così un perfetto esfoliante.

Per i capelli:

Riflessante: Se siete solite utilizzare l’hennè per tingere i vostri capelli, potete aggiungere una quantità di fondi di caffè al composto. In questo modo otterrete dei riflessi naturali, ma leggermente più scuri.

Ravviva colore: Per ravvivare il colore della vostra chioma, invece, potete utilizzare del caffè che vi è avanzato. Va usato freddo e molto diluito, facendo l’ultimo risciacquo con questo composto e ravvivando così il vostro colore.

Conoscevate tutti questi usi alternativi del caffè? Avete visto quante cose potete fare con un prodotto che avete sempre in casa? Oltre che per svegliarvi la mattina e preparare il vostro caffèlatte, lo potete utilizzare in tantissimi modi!