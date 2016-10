Prendetevi tempo

Le donne con la pelle sensibile al Glamour Beauty Show troveranno in BioNike il loro tempio del benessere, la prima azienda a creare prodotti Nickel Tested, senza conservanti e profumo. I trucchi colorano, durano a lungo e garantiscono alta tollerabilità e sicurezza. Less is more, lo stile che aggiunge fascino attraverso la sottrazione funziona anche nella cosmetica. Obiettivo? Una bellezza gentile ma “Fast”, istantanea, che maschera i segni.

Per BioNike l’eterna giovinezza va preservata con cure senza allergeni e in questo il tempo è fondamentale. Ecco perché non c’è una beauy “Fast” che non sia anche “Slow”. Ovvero fatta di stategie di cura che prevedono trattamenti che riparano e ridensificano a lungo termine, come la crema nutri-rigenerante Defence Elixage Velours. Per chi sa che la bellezza è fatta di apparenza ma anche di essenza, che richiede il suo tempo.