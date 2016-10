Cambiare il mondo si può. Come? Anche attraverso delle piccole cose, per esempio utilizzando dei prodotti naturali ed ecosostenibili, dai packaging riciclabili.

In queste mie settimane, dedicate all’operazione “Test it, Love it“, ho scoperto che il brand Yves Rocher è vicinissimo a questa realtà della tutela dell’ambiente.

Infatti, il famoso marchio di cosmesi, con la sua fondazione, sostiene da tempo il premio Terre de Femmes, un premio volto ad evidenziare l’impegno di donne straordinarie che operano per la tutela dell’ambiente, affinché serva ad esempio e apra nuove strade.

Ma non finisce qui, Yves Rocher, infatti, utilizza delle particolari formule per i suoi prodotti mirate al rispetto della pelle delle donne e dell’ambiente, senza l’utilizzo di parabeni, e che non abbiano nessun impatto ambientale.

Ecco perché dico che per cambiare il mondo, aiutarlo a migliorare e curarlo, ci vuole veramente poco. Bisogna saper scegliere e sapersi affidare ai prodotti giusti.