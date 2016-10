La mia skincare d’autunno!

Con l’arrivo dell’autunno il clima si fa più rigido e anche la pelle ha esigenze diverse, così ad ogni cambio di stagione rinnovo i prodotti per la skincare. Vi mostro quelli che sto utilizzando in questo periodo quotidianamente per la pulizia del viso.

Ho da poco scoperto la linea Audè, una linea professionale dermo cosmetica che è il frutto di studi scientifici che hanno permesso di ottenere ciò che fino a qualche anno fa era ritenuto impensabile, ovvero immagazzinare ossigeno all’interno di una formulazione cosmetica.



Innanzitutto detergo il mio viso con l’emulsione detergente, un latte formulato per garantire la pulizia di tutti i tipi di pelle. La presenza dell’olio ozonizzato, permette di ossigenare la pelle già dalla primissima fase di detersione, idratando intensamente la pelle e lenendo eventuali rossori. Il prodotto ha una azione idratante ed emolliente che ridona alla pelle una nuova luminosità.

Subito dopo utilizzo la lozione tonica micellare con vitamine ed ossigeno stabilizzato, che idrata e completa la detersione, rivitalizzando la pelle. Ideale per completare l’asportazione di eventuali residui di trucco e lenire la pelle.



Intorno agli occhi utilizzo la crema contorno occhi Audè , che rivitalizza l’epidermide e rafforza la capacità di difesa della delicata area perioculare, dove compaiono i primi segni del tempo. Capace di attenuare le rughe di espressione e ridurre i gonfiori, aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo.

Infine come crema viso ho scelto questa effetto tensore, che esercita sulla pelle un immediato effetto tensore fornendo al contempo un effetto e lungo termine anti-expression line.



Due volte a settimana utilizzo una maschera viso idratante, mi sto trovando molto bene con questa maschera di Clarins Multi-idratante “Anti-Soif” .

La sua texture cremosa non secca sulla pelle e, in 5-10 minuti di posa, regala uno straordinario bagno idratante a tutti i tipi di pelle, anche le più secche. La pelle ritrova freschezza, comfort e luminosità.

Come maschera occhi prima di andare a dormire utilizzo una volta a settimana i Panda’s Dream di Tony Moly, Eye Patch antiocchiaie e decongestionanti per il contorno occhi, che idratano questa zona sensibile e attenuano borse e occhiaie grazie agli estratti di succo di bambù, aloe vera e cetriolo.



Per il corpo ho scelto la linea “Benessere dell’amore” di Collistar : la doccia crema dell’Amore e la crema Carezza dell’amore, con oli essenziali ed estratti di petali di rosa e orchidea italiana. Un rituale fatto di coccole da godersi ogni giorno.

Come tocco finale, prima di uscire, il profumo. Per questa stagione sto utilizzando il nuovo arrivato in casa Tom Ford, Orchid Soleil, che reinterpreta l’originale passione di Tom Ford per l’ orchidea nera questa volta in un brillante bouquet fiorito.

Per scoprire tutta la mia skincare routine completa guardate anche il Video su YouTube: