Lo skincare spiegato all’uomo: vocabolario beauty al maschile

Sono anni che il mercato della bellezza maschile avanza più velocemente di quello femminile, eppure nell’intimità del bagno di casa sembra ancora difficile spiegare a papà, fidanzati e mariti l’utilità dei numerosi flaconi che campeggiano vicino al lavandino. Ma soprattutto spiegare perché dovrebbero usarli anche loro.

Sì, perché quando dici “beauty routine” o “cura di sé” il livello di testorone sembra diminuire all’istante. Il rimedio degli anglofoni è esprimere lo stesso concetto con un’altra parola, “grooming”, cioè tolettatura, usata anche per gli animali e in particolare per le scimmie che si puliscono a vicenda. Sarà il riferimento animalesco, ma in questo modo la cura della pelle diventa un concetto più familiare e condivisibile anche da parte dell’uomo. Prendendo esempio dagli inglesi, per convincerlo a usare un prodotto skincare ecco le parole da usare e quelle da evitare:

- NO a “idratazione”, SÌ a “anti-rossori e fastidi post-rasatura” o “anti-lucido” o “caffè per il viso”

Idratarsi è un verbo di genere femminile: gli uomini non si idratano, non applicano creme,non controllano il sebo e non rassodano la pelle. Quello che però può interessare è cancellare rossori, imperfezioni e pruriti post-rasatura, rinfrescare e togliere l’effetto lucido. Hydro Master Gel di Shiseido, studiata contro la disidratazione delle pelli maschili più ruvide e spesse, ha un gel fresco, ideale post-rasatura, che minimizza anche pori, irritazioni e brufoli.

- NO a “anti-age”, SÌ a “non fa tirare la pelle”

Il verbo combattere per l’uomo a tutto si può riferire meno che alle rughe, la cui presenza passa quasi inosservata. Spiegare quindi l’importanza di una crema che le previene e le distende è una missione impossibile, ma puntando sulla sensorialità e il beneficio le cose migliorano. La crema anti-age è quella che dà energia alle cellule e, aumentando l’elasticità, elimina la sensazione di pelle che tira. Come Total Revitalizer di Shiseido, dalla texture leggera a capace di potenziare le funzioni naturali della pelle, compattarla e cancellare i segni di stanchezza.

- NO a “contorno occhi”, SÌ a “anti-occhiaie” e “anti-borse”

La minaccia delle “zampe di gallina” non funziona con lui e in effetti Patrick Dempsey dimostra come i segni dell’età intorno agli occhi possano essere quasi affascinanti. Meglio puntare quindi sulle capacità anti-borse e anti-occhiaie di molti contorni occhi, come Total Revitalizer Eye di Shiseido che oltre a distendere le rughe combatte secchezza, rilassamento, gonfiore e occhiaie.

- NO a “detergente”, SÌ a “schiuma da barba” o “sapone per il viso”

Detergere è un po’ come idratare, quindi facciamola semplice: come serve il sapone per lavare bene le mani, così serve la schiuma per pulire il viso in modo più igienico e profondo della sola acqua può servire anche per una rasatura più delicata. Cleansing Foam di Shiseido crea una schiuma cremosa che, oltre alla rasatura, serve a rimuovere le impurità e l’eccesso di sebo, o meglio “quello che fa la pelle lucida”.