Le attività cool da fare con il papà

Il documentario The Evolution of Dad, del filmaker e papà americano Dane H. Glazer aveva già annunciato nel 2010 il cambio generazionale. In modo crudo e provocatorio mostrava la trasformazione della figura del padre in Usa, raccontando storie vere di papà al 50% mamma.

Non più solo breadwinner, ma anche carataker, capace di dare supporto finanziario, ma anche emotivo alla sua prole, il nuovo papà è evoluto e coinvolto. Un padre consapevole di fare il lavoro più importante della sua vita, che non si sente demascolinizzato ma liberato, perché sa crearsi lo spazio per trascorrere quality time per sè e per stare con i suoi piccoli.

In quest’ottica è il perfetto fruitore della nuova frontiera del family wellness dedicato agli uomini, il nuovo trend che arriva dagli Usa e che punta sulla creazione di un legame tra papà e figlio/a passando per le strade del benessere fisico e psichico.

Cosa c’è di meglio allora di una lezione di yoga in due per rilassarsi e condividere i benefici, anche sull’umore, dello stretching? La proposta è di Karma Kids Yoga che a New York ha in programma uno speciale workshop Dad & Baby Yoga il 26 marzo per aiutare i neopapà e i loro bimbi a creare un rapporto e assicurarsi una lunga nanna ristoratrice insieme, post lezione. Le mamme sono invitate, ma solo per scattare foto ricordo.

Per chi invece è un inguaribile disco queen, la decompressione passa per il divertimento. Così la pensano tutti i papà che partecipano alle lezioni di ballo, Mommy Mingle, Daddy Dance, del GrovaRoo Dance a Del Mar, San Diego, California. Ai corsi sono ammessi solo papà provvisti di marsupio e di bambino, che all’occorrenza funge da air guitar. I movimenti sincronizzati dei papà hanno coreografie da danza contemporanea, con passo del lazzo incluso. Guardate il video, non c’è un bambino che piange!

Attenta nel catturare la nuova tendenza il marchio cosmetico Shiseido, ha pensato a un metodo efficace per caricarsi di energia attraverso al cura di sè. E ha ideato in visione della “Festa del Papà” una speciale promozione, il kit My Beauty My Time, per la nuova figura di uomo e pater familias, che si merita un magico booster. Una pozione per la pelle che lo faccia apparire e sentire rinvigorito, sveglio, attento e con le difese, anche cutanee, in piena forma.

Si chiama Ultimane Power Infusion Concentrate un must-have soprattutto per i neo-papà che devono affrontare le levatacce notturne in condivisione. Se acquistato durante la promozione nelle profumerie valida fino al 9 aprile 2017 permette di ricevere in regalo un kit My beauty My time che include Ultimune Power Infusing Concentrate 10ml, Shiseido Men Cleansing Foam 30ml, Shiseido Men Total Revitalizer 5ml, Shiseido Men Total Revitalizer Eye 3ml.