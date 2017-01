Maschere per il viso alla frutta

Un proverbio dice: “Una mela al giorno toglie il medico di torno” e direi che mangiare frutta e verdura ogni giorno e bere acqua è la regola numero uno per star bene, in quanto come tutti noi sappiamo, aiutano l’organismo a stare meglio e ad avere una pelle più bella. E se invece di mangiarla soltanto la spalmassimo anche sul nostro corpo, cosa succederebbe alla nostra pelle?

Comincio con l’enunciarvi qualche beneficio di qualche frutto:

Limone: è perfetto per chi ha la pelle tanto grassa, basta ricavarne il succo e applicarlo sul viso

Avocado: perfetto per chi ha la pelle secca o disidratata, è di grande sollievo dopo l’esposizione al sole

Kiwi: per combattere i segni del tempo e delle rughe, applicate qualche fetta almeno venti minuti al giorno

Uva e fragola: per combattere i segni del tempo e per donare luminosità

Che ne dite di inventarvi in casa qualche ricetta? Un consiglio ve lo posso dare io…

Provate 3 maschere alla frutta per vedere gli effetti:

MASCHERA VISO ALLA MELA: La polpa di mela cotta può sostituire il latte detergente in quanto ha una funzione di igiene. Che fare? Prendete la polpa, rendetela cremosa, amalgamando e passando la polpa, se avete la pelle secca e sensibile aggiungete metà cucchiaino di miele, per la pelle mista e grassa aggiungete mezzo cucchiaino di argilla verde o bianca, e stendetela sul viso.Avrete un viso pulito.

MASCHERA VISO ALLA BANANA: Un’altra maschera è quella con la banana.

Tritatene una, mixatela con un cucchiaio di yogurt e un cucchiaino di miele, (se avete la pelle grassa aggiungete meta cucchiaino di succo di limone), mescolate il tutto, spalmate sul viso e risciacquate dopo 15 minuti con acqua tiepida.

La pelle ritroverà la morbidezza!

MASCHERA VISO AL KIWI: Il kiwi è duttile e pratico. Spremete i kiwi, per il viso ne stano due ben maturi, e aggiungete un cucchiaino di miele, meglio se di acacia che non cristallizza,ed ecco pronta una maschera rigenerante per il viso, da lasciare in posa per 15 minuti.

Oppure un altro metodo è di tagliare a fettine sottili il kiwi e di stenderle sul viso pulito ed esfoliato. Poi andate a picchiettare le fette sul volto e comprimetele dolcemente, i semini del frutto agiranno come un delicato scrub, poi rilassatevi e fate agire per 15 minuti.

Ora provo qualche altro esperimento e poi vi faccio sapere…

Un abbraccio