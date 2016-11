Natale 2016: regali beauty per lui

E chi lo dice che gli uomini non possono ricevere per regalo di Natale dei kit di beauty? Non sono certo trucchi o ferri arricciacapelli, ma sono di sicuro adatti per curare la loro barba e la pelle del viso. Ma vediamoli meglio tra le novità di quest’anno!

1)Il famoso Clarisonic che pulisce la pelle del viso, oggi viene in un nuovo modello ”Alpha fit” studiato proprio per detergere al meglio la pelle degli uomini, da poter usare anche sotto la doccia.

2) Molto carino questo set completo dell‘Occitante chiamato ”il coffret l’homme Calogne. All’interna ha: un profumo, un sapone, un eau de toilette, un gel crema dopobarba ed infine un gel doccia per il corpo e capelli.

3) Per la barba a proposito, come non citare questo rasoio della Braun ”Beard Trimmer BT 5090” molto preciso con 25 varie lunghezze.

4) Oppure c’è questo bauletto ”Barberia Toscana” firmato Bottega Verde. E’ caratterizzato da: un sapone ricco di olio d’oliva di Palazzo Massaini, un pennello per la barba e un’olio sempre d’oliva per ammorbidire la pelle dopo la rasatura.

5) Questo cofanetto del brand di Bionike ”Defence Man” contiene un gel doccia tonificante un gel dopobarba lenitivo ed una crema sia idratante che riequilibrante ideale per pelli sensibili.

6) Molto elegante anche questo kit di Hugo Boss con astuccio contenente docciaschiuma e la fragranza chiamata ”Boss Bottled”.

7) Il cofanetto di Zadig & Voltaire chiamato ”This is Him” contiene un eau de toilette ( alla vaniglia, incenso e legno di sandalo) più gel doccia.

8) E che ne pensate di questo nuovo kit di Trussardi? E’ composto da eau de toilette ( a base di limone e bergamotto, con l’aggiunta di violetta e geranio), balsamo dopobarba e doccia schiuma anche per i capelli.

9) Altrimenti c’è il nuovo profumo di Tom Ford ”noir” dall’odore fresco e legnoso affiancato ad un balsamo dopobarba intenso.