Barba, come combattere le irritazioni post rasatura

Le irritazioni post rasoio sono un’esperienza comune alle donne, ma in realtà anche gli uomini devono farci i conti, per di più in una zona delicata come il viso. Sia che si tratti di rasatura completa, che di ritocchi al pizzetto o di dare una sfoltita alla barba, la pelle non va trascurata.

Per fortuna, ci sono degli accorgimenti che aiutano a prevenire e combattere le irritazioni post rasatura.

Occhio alle lamette

Sembra una banalità, ma è importante che la lama del rasoio manuale sia pulita: una lama sporca e usurata (poco affilata) tende a tagliare la pelle, più che i peli. Quindi, se non si amano i rasoi usa e getta, meglio pulire ogni volta la lama e sostituirla spesso.

La lama del rasoio elettrico è certamente più sicura, pare che faccia diminuire di 10 volte il rischio di irritazioni da rasatura.

Cosa è meglio fare prima

Esfoliare la pelle del viso è importante, perché rimuove le cellule morte e aiuta a far riemergere eventuali peli incarniti, preparando la pelle alla rasatura. Anche la pulizia del viso è un passaggio da non trascurare mai, con sapone e acqua calda. L’ideale sarebbe radersi dopo una doccia calda, avendo lavato il viso con un sapone esfoliante: la pelle è liscia e i pori dilatati e puliti.

Prodotti per la rasatura

Oli, gel, schiume da barba, ogni uomo ha il proprio prodotto preferito. L’importante è che ammorbidisca la barba e che non contenga alcool, ingrediente troppo aggressivo per la pelle. Al contrario, semaforo verde per i prodotti che contengono acqua, sodio e idrossido di potassio, glicerina, acido stearico, acido miristico, acido di cocco e tietrenolamina.

La miglior tradizione dei barbieri dice che ci vuole un pennello, ma c’è chi preferisce spalmare la schiuma a mano, che va riapplicata dopo ogni passata del rasoio.

Attenzione ai movimenti

Durante la rasatura, bisogna procedere con movimenti circolari se si usa il rasoio elettrico. Con il rasoio manuale, mai andare contropelo: si pensa di radere meglio, in realtà si rischia di tagliare la pelle e di facilitare la crescita sottopelle di peli incarniti.

Cosa fare dopo

Una volta terminata la rasatura, il viso va sciacquato con acqua fredda, che chiude i pori e impedisce ai batteri di infilarcisi dentro, e asciugato tamponando con l’asciugamano (possibilmente di cotone) la pelle, senza strofinarla. Per il prodotto dopobarba, diffidare sempre, anche in questa fase, dei prodotti che contengono alcool. Al contrario, i migliori prodotti dopobarba sono quelli che contengono acido glicolico o acido salicilico, che curano le irritazioni da rasatura.

Gli aiuti naturali

Ci sono anche dei rimedi naturali per trattare le irritazioni da rasatura, come l’allume di potassio, o allume di rocca, che ha un alto potere cicatrizzante, il gel d’aloe vera, che ha proprietà emollienti e lenitive o, ancora, l’olio essenziale di camomilla, di calendula o di jojoba.