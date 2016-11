E’ già ora di pensare alle idee regalo per LUI, io non vedevo l’ora, in questi mesi ho cercato di pensare a cosa piacerebbe di più ricevere ad un uomo. Per noi girls è molto più facile scegliere un regalo perchè abbiamo tanti interessi, tante passioni, anche gli uomini le hanno ma non sempre sono trasformabili in doni! Insomma quest’anno mi sono messa alla ricerca e sono ricaduta nella tecnologia come prima scelta, forse la più scontata ma di sicuro la più apprezzata. Come idea regalo perfetta il nuovo Yoga Book di Lenovo, un tablet rivoluzionario 2-1: oltre ad essere un tablet a tutti gli effetti aggiunge nuove soluzioni hardware e software, la tastiera Halo Keyboard consente di lavorare e gestire le proprie mail con semplicità e la Real Pen stilo ha duplice utilizzo sia per scrivere su carta che su schermo. Il design è molto bello, ricercato, sottile e leggero ha un’autonomia di 15 ore e supporta Android e Windows.

Per quanto riguarda lo spazio beauty tra le idee regalo per LUI di sicuro ci sono i prodoti della collezione natalizia di Kiehl’s, il packaging disegnato da JeremyVille è spettacolare ed anche quest’anno il brand si occuperà di devolvere parte del ricavato a scopo benefico, supportando Dynamo Camp ed il progetto di Terapia Ricreativa svolto al Camp che è il primo in Italia e che accoglie per periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche, coinvolgendo anche le famiglie in attività come arrampicata, equitazione, tiro con l’arco, attività in acqua e scuola circense. Anche i kit per la rasatura sono un regalo perfetto, cosigliatissimi i prodotti Biotherm, i cofanetti di natale sono un regalo sempre molto apprezzato, molto utile per i viaggi.

Per gli appassionati di musica è molto facile scegliere un regalo: il nuovo speaker Ultimate Ears Roll 2 è perfetto per chi non può rinunciare ad avere sempre con sè la sua musica, con un peso di circa 300 grammi ed una portata wireless invidiabile ha un anello di corda per fissarlo alla cintura o allo zaino e restiste ad acqua, cadute ed urti. Il design è splendido e super colorato!

E per concludere un ultimo consiglio per uomini eleganti che amano la moda e le ultime tendenze, non potrete sbagliare: per lui un orologio Daniel Wellington è perfetto, molto instagrammabile, non un semplice accessorio al polso ma un vero gioiello su cui puntare l’attenzione. La cosa positiva è che quando sarà distratto glielo potrete tranquillamente prendere in prestito e sfoggiare voi! Fino al 30 Novembre se acquistate dal sito danielwellington.com potete utilizzare il mio codice sconto SBC15!

Good Riddance.

F.

INSTAGRAM: @federicadamasco