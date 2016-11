Chi è riccio conosce bene la situazione: la capigliatura è imprevedibile, alcuni giorni ci si ritrova con una chioma perfetta e altri con in testa uno scenario post-apocalittico.

La verità è che i capelli ricci sono potenzialmente di grande fascino (le donne amano gli uomini riccioluti!) ma richiedono qualche attenzione e cura in più.

Tutto inizia con il lavaggio. La testa deve necessariamente essere lavata con uno shampoo ad hoc, specifico per questa struttura di capello; i lavaggi, inoltre, non devono essere troppo frequenti e ridursi a un massimo di 2 volte a settimana.

I capelli ricci richiedono poi l’utilizzo di prodotti modellanti. Avrete sicuramente notato come durante l’asciugatura alcuni boccoli siano più pigri a svilupparsi, lasciando una parte del capo tristemente ‘appiattita’. Per risolvere questo problema esistono apposite creme styling, che hanno il vantaggio di creare un effetto riccio naturale, al contrario della schiuma che dà invece un effetto bagnato. Applicate la crema quando il capello è ancora umido, per lasciarla agire al meglio. Gomma Modellante Amplificante Kérastase Homme Capital Force è tra quei prodotti magici che gestiscono i capelli ricci da fini a normali, garantendo una tenuta perfetta fino a sei ore, flessibilità e rimodellabilità nel rispetto del cuoio capelluto.

Il momento dell’asciugatura è decisivo e richiede una serie di accorgimenti.

Innanzitutto quando si utilizza l’asciugamano è bene stare attenti a non sfregare con eccessivo vigore, ma tamponate invece delicatamente, togliendo l’acqua in eccesso.

Il phon non va utilizzato quando i capelli sono ancora bagnati, ma solo quando sono appena umidi; in caso contrario, rischiereste un effetto crespo e ‘scapigliato’.

Per evitare che la chioma si gonfi in maniera indesiderata – il famoso capello a fungo – dirigete il getto d’aria dall’alto verso il basso, possibilmente con l’aiuto di un diffusore, e ricordate sempre che è bene non utilizzare l’aria calda se non volete danneggiare il capello.

Infine, vi spetta il compito di dare forma. Il metodo migliore è modellare solamente con le dita, ma se la missione si rivela troppo difficile potete aiutarvi con un pettine a denti molto larghi. Non metteteci troppa forza o snaturerete lo styling.

Ricordiamo inoltre che i capelli ricci andrebbero tagliati una volta al mese: eviterete così di ritrovarvi con una piega ‘troppo selvaggia’.