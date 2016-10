Capelli castani: ispirazioni

I capelli castani possono avere molteplici variazioni di colore, come il nocciola, il caramello o il torrone. Vorreste sapere quale tipo di trucco farebbe risaltare la bellezza dei vostri capelli castani?

Ecco qua qualche consiglio utile per imparare a scegliere il colore giusto per il vostro trucco…

1. Il fondotinta perfetto per le more

Partiamo dal fondotinta: i capelli castani hanno un carattere molto brillante, per cui l’incarnato deve essere uniforme per poter ottenere un effetto armonioso. Il fondotinta dovrebbe quindi assicurare una buona copertura senza diventare una “maschera”.

Il fondotinta infatti è perfetto per “mascherare” un incarnato non proprio perfetto: i fondotinta con una sfumatura anche minima di rosa ridaranno vita ad una carnagione giallastra e dall’aspetto stanco, mentre una sfumatura leggermente tendente al giallo permetterà di nascondere le macchie rosse della pelle. In alternativa, le tonalità neutre del beige sono l’ideale per le more con la pelle non chiarissima (io, ad esempio, preferisco le tonalità rosa essendo una castana con la pelle chiara).

2. Il trucco per gli occhi delle more

Uno dei fattori importanti per la scelta dell’ombretto è decisamente il colore degli occhi.

Ricordiamoci quindi che:

– Le tonalità porpora e grigio sono perfette per le more con gli occhi azzurri.

- Gli occhi verdi vengono valorizzati con ombretti color cammello, beige tendente al giallo o verde muschio.

- Gli occhi marroni invece formano un binomio perfetto con ombretti nelle tonalità del kaki o del rosa tendente al marrone.

Un consiglio: se i vostri occhi sono spesso arrossati dovreste assolutamente evitare ombretti con sfumature porpora o tendenti al rosso; in questi casi sarebbe meglio optare per ombretti tendenti al marrone o al grigio cenere. Non dovreste mai dimenticarvi di truccare le sopracciglia, in quanto sono estremamente importanti per il vostro aspetto complessivo. Le more dovrebbero scegliere le tonalità del marrone con sfumature tendenti al grigio (se i capelli castani sono di una tonalità fredda) o di un caldo marrone medio (nel caso in cui i vostri capelli castani abbiano delle sfumature tendenti al rosso).

3. Il rossetto perfette per le more

Ed infine parliamo di rossetti: io ne ho tantissimi, ma alla fine opto sempre per il rosso. Perchè? Perchè le more come me sono perfette per esibire labbra rosse: il rosso brillante è strepitoso per le nostre labbra, ma non dovrebbe contenere forti sfumature tendenti al blu. Le more potranno sembrare meravigliose anche con un rossetto prugna o rosa tenue tendente al marrone. Tra i colori perfetti per le labbra, le donne con i capelli castani tendenti al rosso potrebbero valutare anche i colori terracotta o cannella. Tuttavia, dovrebbero stare alla larga dalle tonalità del rosa chiaro, soprattutto se perlato; questi colori, infatti, spengono la vitalità dei nostri bellissimi capelli castani.

Trovate QUA altri beauty tips e prodotti perfetti per il make up.

Un bacio,

Monelle