È davvero possibile realizzare un make up veloce e perfetto? La risposta è assolutamente sì!

Sono stata nel backstage delle migliori sfilate della Milano fashion week, ho conosciuto da vicino alcune delle modelle più ambite, ho parlato con loro. Ho ammirato da vicino il lavoro di parrucchieri, stylist e truccatori ed oggi ti svelo tutti i segreti delle modelle!

No, non parliamo di alimentazione, altezza o peso ma di make up! Oggi imparerai come realizzare un make up veloce e perfetto con tanti consigli appresi dal backstage delle sfilate milanesi, pronta?

I prodotti per la realizzazione del make up sono tutti firmati Clinique, ma puoi trovare ottimi sostituti ad un prezzo minuscolo da Sephora e Douglas.

Prepara la pelle. Almeno due ore prima di truccarti concediti un trattamento super idratante e rilassati. Utilizza Liquid Facial Soap, Clarifying Lotion 2 e la Drammatically Different Moisturizing lotion per una pulizia veloce, profonda e immediata. Ora sei pronta a partire!

Stendi una buona base. Prova il fondotinta Even Better Foudation (se hai la pelle chiara come le modelle utilizza 06 Honey), stendine un sottile velo su tutto il viso. Se soffri di occhiaie, come tutte le persone normali, il tuo alleato numero uno sarà Airbrush Concealer (nella tonalità per carnagioni chiare 04 Neutral). Sigilla il tutto con cloud of powder, la cipria trasparente opacizzante.

Personalizza, in maniera naturale. Applica Chubby Lash Fattening Mascara esagerando sulla parte esterna dell’occhio. Un tocco di Chubby stick lip balm, color fragola, su guance e labbra per un aspetto naturale. Sotto gli occhi shadow 3W Lagoon in maniera disomogenea per un look più selvaggio ma luminoso. Qui trovi qualche idea per il make up occhi super veloce.

Il gioco è fatto, il tuo make up veloce e perfetto è pronto (e, te lo assicuro, ci vuole molto più tempo a dirlo che a farlo!).

A proposito di trucchi da modella… sai come fanno ad essere sempre struccate e pronte per la prossima seduta di make up? Il loro segreto è Bioderma, l’acqua micellare super efficace che rimuove ogni residuo di trucco in 0.5 secondi. Trovo ottima anche l’acqua micellare di Garnier e qui ti spiego cosa è l’acqua micellare (con tante idee make up).

Spero di esserti stata utile, durante la fashion week ho scoperto tutti i trend trucco per la prossima stagione estiva e prestissimo te ne parlerò, nel frattempo non perderti questa gallery di make up inverno 2017.

Per qualsiasi dubbio mi trovi sulla mia pagina facebook alice cerea con tantissimi consigli utili, alla prossima!