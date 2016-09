Stufa di avere sempre i capelli lisci e piatti? Allora questa piccola guida su come dare volume ai capelli lisci e piatti fa proprio al caso tuo!

Spesso i nostri capelli, sia per la loro struttura, che per il taglio inadatto o per l’utilizzo di prodotti inadeguati, sono totalmente privi di volume, facendoci passare anche la voglia di curarli e di acconciarli.

Le ragioni per cui spesso abbiamo i capelli piatti dipende da molteplici ragioni: è opportuno dunque seguire dei piccoli step per trovare la soluzione più adatta.

Usa uno shampoo e un balsamo per dare volume: hanno una formulazione più leggera rispetto agli altri shampoo e balsami, il che significa che non appesantiranno il fusto del capello, facendolo appiattire sul cuoio capelluto. Massaggia bene lo shampoo sulla cute e applica il balsamo solo sulle lunghezze, ciò eviterà di creare l’effetto dei capelli piatti alla radice.

Usa uno shampoo bio almeno una volta a settima: la maggior parte degli shampoo e dei balsami contiene delle sostanze come parabeni e siliconi i quali avvolgono il fusto del capello come una guaina e lo appesantiscono. Per tale ragione può tornarci utile usare prodotti biologici che neutralizzano il cuoio capelluto.

Applica una schiuma volumizzante: prima di asciugare i capelli sarebbe bene applicare 2 o 3 noci di schiuma alle radici e procedere asciugando i capelli a testa in giù. Se si desidera ottenere maggior volume e magari una piega mossa può tornarci utile il diffusore. Asciugate i capelli accartocciandoli su se stessi dal basso verso l’alto. Vedrete che chioma!

Asciuga i capelli dal verso opposto: sfidiamo la piega naturale dei nostri capelli e asciughiamoli verso la direzione opposta. Per esempio se avete la riga a destra provate a farla a sinistra e poi risistemati i capelli nella riga di origine potrete notare come il ciuffo sarà super voluminoso!

Cotonate i capelli: nei casi più estremi potete anche pensare di cotonare i vostri capelli alla radice, vi servirà solo un pettine a denti stretti e un po’ di lacca, senza abbondare troppo però, per evitare di attaccare i capelli tra di loro.

Taglia i capelli: più crescono, più si appesantiranno, il che spiega la causa dello scarso volume delle chiome lunghe. Scegli dunque un taglio scalato, che darà movimento alla tua chioma oppure opta per un long bob, molto di tendenza ultimamente.

Usa i bigodini larghi: usando i bigodini larghi otterrete molto volume e non stresserete i capelli. Per un effetto più duraturo è conveniente dormirci su, ma se non avete molto tempo a disposizione e dovete mettere in piega i vostri capelli per un’occasione potete mettere i bigodini e mandare del calore con il diffusore.

Spero che i miei consigli vi siano utili!

La vostra ChiaraMenteCool!