Uomo: esercizi per la pancia piatta

Dietro l’alibi de “uomo di pancia, uomo di sostanza”, spesso si nascondono uomini che sperano di ottenere un addome scolpito. Inutile specificarlo: senza successo. Probabilmente l’obiettivo non è stato raggiunto per qualche errore di percorso: un’alimentazione errata, la discontinuità o l’attività fisica sbagliata.

Per ottenere una pancia piatta non basta sfondarsi di crunch; tutto il corpo va allenato, anche con esercizi cardio. Ovviamente, però, l’allenamento mirato degli addominali rimane quello più importante e vi darà una grossa mano.

Ecco alcuni esercizi che vi aiuteranno a migliorare la situazione della vostra pancetta. Cercate di eseguirli almeno 3 volte a settimana in forma di circuito; concedetevi 20-30 secondi di pausa tra l’uno e l’altro.

1. Mountain climber plank. Il primo esercizio è un perfetto connubio tra la resistenza del plank e il movimento che permette di bruciare calorie. La prima cosa da fare è mettersi in posizione da plank. Rimanete dritti in sospensione isometrica poggiando avambracci e piedi su un tappetino. A questo punto, piegate il ginocchio destro e portate contemporaneamente la gamba avanti in direzione del vostro petto. Riportate la gamba alla posizione di partenza e procedete con la sinistra. Continuate ad alternare i due arti inferiori a ritmo sostenuto per 30-40 secondi.

2. Sforbiciata bassa. Un esercizio duro che non dovrebbe spaventare chi è determinato ad ottenere un addome scolpito. Sdraiatevi su un tappetino e distendete le gambe. Ora sollevate leggermente la testa e la parte superiore del busto. A questo punto, mantenendo le gambe sempre dritte, sollevatele di pochi centimetri da terra e iniziate a sforbiciare con un buon ritmo. Le punte dei piedi devono sempre essere in estensione. Continuate con l’esercizio (senza appoggiare mai gli arti inferiori) per 30-40 secondi.

3. Crunch. La base di ogni allenamento per la pancia; utile soprattutto per la parte alta della fascia addominale. Sdraiatevi su un tappetino tenendo le gambe piegate e portando le mani dietro al capo. A questo punto sollevate il busto cercando di utilizzare solo la forza dei vostri muscoli addominali. Il torso non deve sollevarsi fino ad arrivare quasi in posizione seduta (come fanno molti), ma solo di un paio di spanne. Continuate per 30 secondi, cercando di mantenere il ritmo di un’alzata per secondo.