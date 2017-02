Imparare come allenare le gambe è la parte più noiosa del workout. Sono davvero tanti i maschietti che, spesso, saltano il giorno dedicato, preferendo riposare o allenare ulteriormente petto o bicipiti. Le ragioni sono comprensibili: per fare in modo che la parte inferiore del corpo offra risultati visibili c’è da faticare tanto. Come se non bastasse, gli uomini hanno ovviamente maggior soddisfazione nel vedere le spalle che si allargano, le braccia che si gonfiano e gli addominali che iniziano a fare capolino.

Per quanta poca voglia possiate avere, però, sappiate che trascurare l’allenamento delle gambe è un gravissimo errore. Innanzitutto, in caso siate habitué delle sale pesi, il rischio è quello di trovarsi sproporzionati: le palestre pullulano di armadi a quattro ante con zampe da struzzo. In secondo luogo, un corretto rafforzamento degli arti inferiori favorisce anche la crescita del tronco e il miglioramento della postura, con tutti i benefici che ne derivano (riduzione dell’affaticamento muscolare, miglioramento della respirazione, prevenzione di dolori alla schiena).

Ma come allenare correttamente le gambe? La buona notizia è che non vanno allenate troppo spesso, quella meno buona è che quando lo fate, dovrete cimentarvi in esercizi molto duri. I gruppi muscolari degli arti inferiori sono grandi, motivo per cui hanno bisogno di tempi lunghi per recuperare bene. L’ideale sarebbe allenarli 1-2 volte a settimana e far passare minimo 3 giorni tra un leg day e un altro: pena il mancato sviluppo dell’area interessata causa stress del muscolo.

Lo squat è l’esercizio fondamentale: va eseguito con attenzione per non rischiare infortuni ed è tanto faticoso quanto efficace. La versione base si esegue in piedi, con le gambe divaricate (fate in modo che i piedi siano più larghi delle spalle). Spingete il bacino leggermente all’indietro e, aiutandovi con gli addominali per mantenere la postura, piegate le gambe in modo da abbassarvi fino a quando l’articolazione dell’anca sarà alla stessa altezza di quella del ginocchio. Poi risalite e ripetete 12 volte per 3 serie.

Quando avrete padroneggiato la tecnica per la versione base, potrete passare alle varianti più faticose ed efficaci: lo squat a una gamba e lo squat con bilanciere. Il primo necessita di molta forza e un buon equilibrio: il procedimento è lo stesso, ma una delle due gambe deve essere sollevata in avanti e quindi il piegamento avviene solo sull’altra (dopo le serie da eseguire ovviamente si fa cambio gamba). Lo squat con bilanciere, invece, è praticamente identico a quello originale, col piccolo particolare che avrete un pesante bilanciere sulle spalle. Non caricatelo con peso eccessivo o potreste farvi male; cercate invece di accrescere gradualmente il peso con l’aumentare della vostra forza.