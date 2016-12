Video guida ai regali di Natale: 9 Idee originali per lui

In questi giorni in cui è aperta ufficialmente la caccia ai regali di Natale l’impresa più ardua è sempre quella di trovare idee regalo originali per il nostro Lui. In questo video vi mostro alcune idee regalo perfette per fidanzati, mariti, amici o colleghi, perché quando si tratta di trovare regali per loro la situazione si complica e noi rischiamo di agitarci.

La realtà è che se a noi fanciulle basta entrare in una profumeria per cinque minuti per avere una wishlist chilometrica con loro è tutta un’altra storia, ed è per questo che nel video dal mio canale Youtube vi mostro alcune idee regalo per Lui che potrebbero darvi la giusta ispirazione, facendovi guadagnare tempo per pensare e pianificare il vostro outfit e tucco natalizio.

In questo video troverete idee regalo per il business-man sempre in viaggio e con pochissimo tempo a propria disposizione, per l’uomo giocherellone per il quale la domenica significa solo stadio o calcetto con gli amici. Ma ho pensato anche all’uomo che ama prendersi cura della propria pelle proponendovi una vera chicca cosmetica che lo renderà felice e ancora più bello. E non mi sono dimenticata del fervido lettore, per il quale mi sono fatta consigliare dall’uomo di casa, che sentirete intervenire con i suoi “consigli” più o meno utili. Vi dovevo avvisare…

Vicky❤️