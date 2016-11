Idee regalo beauty: cosa mettere sotto l’albero per lui

Un regalo beauty oltre a essere pratico e utile dovrà aiutarlo a prendersi cura del suo corpo e della sua bellezza.

Partiamo da tutto ciò che serve per proteggere la loro pelle: creme mani o prodotti idratanti per il viso.

Perfette sono: la crema antirughe lenitiva della linea uomo Collistar, con una formula esclusiva ricca di vitamine e sostanze rivitalizzanti che lo aiuterà a combattere l’invecchiamento della pelle e la comparsa delle rughe. La crema mani Karité de L’Occitane nella sua comoda versione pocket per idratarle e proteggerle dal freddo, facile da abbinare ad altri prodotti in pratici cofanetti.

Classico regalo di Natale è l’immancabile profumo, in innumerevoli fragranze e formati. In particolare vanno per la maggiore Armani Code Profumo e Jimmy Choo Intense. Il primo, nuovo uscito della linea Armani Code, è un profumo dolce e speziato, un’elegante fragranza con essenze di agrumi, lavanda, noce e tabacco perfetta per i mesi invernali. Jimmy Choo invece reinterpreta la sua classica fragranza nel profumo Intense, sensuale e calda con essenze di mandarino, lavanda e melone verde.

Tendenza delle ultime stagioni per lui è stato il ritorno della barba: lunga, corta, rifinita o al naturale. Vi consiglio quindi qualche prodotto che gradiranno per poterle curare al meglio.

Per avere sempre una barba morbida e disciplinata la famosa ditta Proraso ha creato il detergente Beard Wash Azur Lime.

Perfetto per togliere tutte le impurità e i cattivi odori grazie alla sua buonissima fragranza agrumata.

Per chi invece ha problemi di nodi ottimo è il balsamo Beard balm di Reuzel che aiuta a districarla, mantenendo la barba morbida e protetta ne facilita la crescita.

Ora siete pronte per far trovare sotto l’albero un regalo beauty perfetto per il vostro lui.

A presto

