Il periodo delle feste si avvicina, i compleanni sono sempre nell’aria, per non parlare degli anniversari! Poi beh c’è San Valentino ma… abbiamo ancora un po’ di tempo per prepararci!

Ragazze ma come fate? Avere sempre il regalo perfetto è impossibile, una volta finiti i classici regali per uomo e la lista dei regali più originali e pazzi sembra non ci sia via di scampo, vero? Beh vi sbagliate, una soluzione c’è e oggi vi fornirò una lista di idee regalo uomo a cui sicuramente non avevate pensato. Una lista di idee pensate per il benessere.

Ho classificato le idee regalo in base alla tipologia di uomo, scegli quello che fa per te e il gioco è fatto!

Quel ragazzo simpatico ma goffo. Quello con la testa tra le nuvole, i piedi non ben ancorati al suolo ma il sorriso sempre sul volto. Quello che, non importa cosa accada, troverà sempre il modo di arrivare in ritardo e dimenticare qualcosa.

Le idee regalo per questa tipologia di ragazzo sono semplici: set da viaggio e astucci per non dimenticare niente! Prova con il set per barba proraso o il comodo spazzolino da viaggio Oral-B (allegali ad un viaggio in regalo, qui ti do tantissimi consigli per i viaggi di coppia).



Lo stressato è sempre teso, arrabbiato ed è un brontolone nato. La soluzione e il giusto regalo per lui? Invitalo ad una serata a due, fagli trovare un pigiama nuovo in un tessuto morbido e confortevole (ti consiglio Olimpia 1960, sono i classici pigiami che vedi nelle foto e sono davvero carini!) accompagnato da una tisana. Nascondi il caffè e tutti i prodotti con caffeina. Accendi le candele e fagli un massaggio con una delle sue nuove creme antietà prese per l’occasione. Prova Nivea per il viso e Collistar per il contorno occhi.

L’intellettuale è colui che ama tenersi informato. Lo troverai al pc, con un giornale in mano o con un buon libro davanti alla ricerca di notizie e storie interessanti. L’idea regalo per lui? Una buona crema mani maschile (a forza di girare pagine e scrivere le mani potrebbero essere davvero secche!). Prova Arganiae oppure la mitica Nivea men perfetta per tutto il corpo.

