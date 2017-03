I DILF (acronimo che sta per Dad I’d like to fuck) sono, da qualche anno a questa parte, l’ossessione delle single. Il perché è semplice: i giovani papà, anche con i figli al seguito, hanno un’allure molto affascinate, ma soprattutto protettiva. Ed è proprio la dedizione che hanno nei confronti dei loro bambini che fa impazzire (ancora di più) le donne, soprattutto quelle che sognano di avere una famiglia.

Hollywood ha tanti Dilf che ci fanno girare la testa, nonostante siano inavvicinabili e devotissimi alle loro mogli. Loro però hanno tutte le caratteristiche dell’uomo-tipo che ogni donna vorrebbe al proprio fianco: sono under 40, hanno una carriera al top, non hanno la pancetta e non temono la caduta dei capelli. In più sono daddy cool, moderni e tenerissimi nei rari scatti che si vedono in rete.

Noi, per festeggiare all’insegna del glamour la Festa del papà (19 marzo), abbiamo stilato la nostra classifica degli undici papà più hot di Hollywood e dintorni. Ci sono tutti i sex symbol del momento, da Ryan Gosling a Jamie Dornan, da Tom Hardy ad Adam Levine.

Ne manca solo uno, che ha appena annunciato su Instagram la notizia che presto diventerà padre: Lucky Blue Smith, il modello più corteggiato del momento, che tra qualche mese sarà lo Yad (young dad) più top di tutti.