Assomigliare Jon Snow

L’inverno sta arrivando. Anzi, è già arrivato da un po’, ma la Game of Thrones mania non accenna a raffreddarsi (nonostante la pausa in vista della prossima stagione). La serie cult è entrata con prepotenza nell’immaginario collettivo, basti pensare che uno tra i nomi più gettonati per nascituri negli ultimi anni in U.S. sia Khaleesi (la madre dei draghi, ndr!). Un po’ esagerato, forse. Ma esagerata (in senso positivo però) è anche l’influenza sulla moda dettata da alcuni protagonisti, uno tra tutti Jon Snow, il figliastro di Ned Stark.

Il look alla Jon Snow va alla grande e Kit Harington (l’interprete del personaggio) è diventato uno dei modelli di uomo ideale per donne giovani e meno giovani. Ma come somigliargli?

I capelli dell’attore britannico sono corvini, molto mossi e di medio/lunga misura. Se per il colore (in caso non combaci) si può fare ben poco oltre a una tinta, per ottenere l’aspetto selvaggio della chioma c’è qualche accorgimento che possiamo provare.

Innanzitutto, si può utilizzare una lozione che definisca i ricci: applicatene una piccola quantità dopo aver lavato i capelli, quando la chioma è ancora bagnata, e ‘stropicciate’ con le mani. Il secondo passo fondamentale è procedere all’asciugatura utilizzando un diffusore sull’asciugacapelli; consigliato un getto caldo, ma non troppo forte.

La barba non è difficile da ricalcare: la lunghezza giusta è quella che viene raggiunta tra le 2 e le 3 settimane senza radersi. A quel punto, c’è da fare qualche ritocchino qua e là mantenendone però la parvenza incolta. Badate che i baffi non si congiungano col resto della barba e soprattutto che non coprano le labbra; inoltre, datele una linea ordinata lungo le guance.

Essere un condottiero nei Sette Regni non richiede solo un look irresistibile, ma anche un fisico temprato che ne sia all’altezza. Kit Harington può vantare braccia muscolose e una schiena tonica e larga. Potete allenare queste parti del vostro corpo con chin up e pull up: faticosi, ma molto efficaci.

I due esercizi sono molto simili e per entrambi avrete bisogno di una sbarra a cui appendervi con le mani. Per i chin up impugnate la sbarra con i palmi rivolti verso il vostro corpo, a quel punto sollevatevi utilizzando solo la forza delle braccia.

I pull up sono identici, ma con l’impugnatura a rovescio (quindi coi dorsi delle mani rivolti verso di voi); eseguite 3 serie da 8 ripetizioni per ogni esercizio. All’inizio sarà praticamente impossibile (non spaventatevi se riuscirete a fare a malapena 3 o 4 ripetizioni) con costanza migliorerete poco per volta. Che la trasformazione abbia inizio!