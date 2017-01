Capelli glam rock come David Bowie

Visionario, trasformista (indimenticabile il suo alter ego Ziggy Stardust), istrionico (numerose le sue performance cinematografiche) raffinato anticipatore dei tempi, ma soprattutto linea guida e modello glam, sempre attualissimo, per generazioni di musicofili, creativi e artisti.

David Bowie, scomparso un anno fa, non è stato soltanto un innovatore musicale, ma anche un precursore in fatto di stili e forme espressive legate al look. Memorabili i suoi travestimenti, così come le sue trasformazioni estetiche in fatto di taglio e colore dei capelli. Pixie cut, long bob, tagli glam rock con ciuffi asimmetrici, laterali o dal sapore bon ton. Sempre diversi e in ogni caso attualissimi. Il colore? Estremo in più manifestazioni: dal celeberrimo arancione carota dell’alieno androgino Ziggy Stardust al biondo platino per la chioma cotonata del protagonista di Labirinth, passando per méches in stile californiano, colpi di sole, tinte scure versione bold.

Non sarà difficile ricreare uno di questi stili, per concedersi una svolta al look anche in fatto di colore! Unico accorgimento: proteggere la fibra capillare con un trattamento pre-colorazione studiato ad hoc. Uno fra tutti? Smart Bond di L’Oréal Professionel, un sistema inedito che protegge e rinforza i capelli durante la decolorazione e la colorazione. È composto da 3 step, due da eseguire in Salone e il terzo direttamente a casa. Perfetto per preservare la salute del capello in tutte le sue espressioni di personalità!