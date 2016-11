Buon compleanno Ryan Gosling

Se c’è un sex symbol, ecco, quello è Ryan Gosling. La sua faccia da furbetto ha infatti fatto impazzire tutti, dai registi di Hollywood alle fan più incallite. Che piaccia o no bisogna ammetterlo, il ragazzo ci sa fare… parecchio. Non è un caso che sua moglie, e madre delle sue due bambine – Esmeralda Amada e Amada Lee – sia una bombshell del calibro di Eva Mendes. O che il film più atteso, in uscita il prossimo 26 gennaio, sia proprio quello in cui è protagonista, al fianco di Emma Stone, La La Land.

Insomma, Ryan fa e il mondo impazzisce. Vi dicono qualcosa i film Le pagine della nostra vita, Drive, Come un tuono e The Nice Guys? O ancora i gadget in suo onore? Ebbene sì, dal libro Color me good alla maglia All I want for Christmas is Ryan Gosling l’intero web impazza con i regali da fare e farsi donare. Merito anche del suo stile casual e dei suoi tratti particolari, come la barba sempre in ordine, i capelli fluenti un po’ arruffati e gli occhi azzurro chiaro, che lo elevano a uno degli attori più hot dello star biz.

Oggi Mr. Gosling compie 36 anni. Nella gallery tutti i suoi best beauty moment… Buon compleanno Ryan!