Matthew McConaughey, muscoli e sex appeal

Bello, ma non bellissimo. Bravo, anzi bravissimo. Questo, in sintesi, Matthew McConaughey, l’attore americano che più americano e wasp non si può. Colui che, se dovessimo dare un volto a Ken, fidanzato di Barbie, sarebbe perfetto per il ruolo. O quasi, perché aspetto fisico a parte, l’attitudine è più Big Jim, tutto muscoli e testosterone. Un duro, insomma ma di quelli che non ci credi fino in fondo, col sorriso sempre aperto e disposto a imbruttirsi per un ruolo in un film. Come accaduto nel 2013 per il cowboy malato di aids in Dallas Buyers Club: ha perso ben 23 chili, ma che gli sono valsi un Golden Globe e un Oscar.

Il 4 novembre compie gli anni e, da buon scorpione, seduce e trasuda sex appeal, tanto che spesso è stato inserito nelle varie classifiche degli uomini più belli e sexy del pianeta. Ma forse la classifica che più gli fa piacere pensiamo sia quella del magazine Time che nell’aprile 2014 lo ha incluso nella sua annuale Time 100 come una delle “Persone più influenti al mondo”. Sposato da anni con la modella brasiliana Camila Alves, con la quale ha avuto tre figli, è stato fidanzato anche con Sandra Bullock e Penelope Cruz. Con Scarlett Johansson è invece testimonial di un noto profumo e protagonista dello spot, girato da Martin Scorsese. Una curiosità: McConaughey è stato nominato nuovo direttore creativo di Wild Turkey, nota marca di whisky e si occuperà della scrittura e della regia della prossima campagna pubblicitaria. Apparirà inoltre in un documentario dedicato alla storia del marchio.