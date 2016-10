Serie tv autunno 2016: 10 attori da non perdere

Niente meglio dell’idea di una maratona di serie tv sotto le coperte consola dal freddo in arrivo. Tra le nuove uscite americane e le prime visioni italiane, abbiamo selezionate dieci serie tv basandoci (quasi) esclusivamente sul potenziale da sex symbol dei protagonisti maschili.

Tra gli attori di ritorno vanno segnalati sicuramente l’ex Pecey Witter di “Dawson’s Creek”, l’attore Joshua Jackson, nei panni di Cole nella nuova serie di Sky Atlantic The Affair”, ma anche Adam Sackler/Adam Driver nelle nuove stagioni di “Girls” (di recente è stata girata la sesta e ultima, che uscirà in America nei primi mesi del 2017) e Milo Ventimiglia in “Una mamma per amica – Di nuovo insieme”, dove torna a vestire i panni di Jess, l’ex fidanzato di Rory. Ma il più atteso è il passaggio di Jude Law dal grande al piccolo schermo, come protagonista della serie tv di Paolo Sorrentino “The Young Pope”.

Tra gli emergenti invece, una mezione speciale va al bel Noah di “The Affair”, alias l’attore Dominic West (accanto a Julia Roberts e George Clooney nel film “Money Monster”), che nella serie instaura una relazione extraconiugale con la cameriera (altrettanto affascinante) Alison (moglie di Cole/Joshua Jackson) mostrando tutta la sua carica sensuale. Accanto a lui, nella categoria under 30 si segnala invece il protagonista di “No Tomorrow” (dal 4 ottobre su CW), l’attore Joshua Sasse, nei panni dell’irresistibile Xavier. Guarda i dieci attori e le dieci serie tv da non perdere nella gallery in alto.