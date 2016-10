Manuel Agnelli a XFactor 2016, elogio della cattiveria

/ -



















Altro che vomitate sul pubblico alla Gene Simmons dei Kiss! Sui giovani d’oggi, Manuel Agnelli “ci scatarra su” veramente. Lo fa nelle vesti di neo giudice della decima edizione di X Factor, una scelta non casuale, perché: «voglio portare un punto di vista diverso sulla musica».

Il frontman degli Afterhours mostra nella sua inedita veste una severità, tempestata di ironia, che gli è valsa subito il titolo di cattivissimo del rock e dintorni.

Una “cattiveria” che ha però il suo fascino, specialmente se attribuita a un musicista che con la sua band ha fatto la storia del rock underground in Italia. La verità è che «ognuno nella vita ha un ruolo. Il moscerino ha un ruolo, la blatta ha un ruolo e io ho questo: il “disturbante”».

Giudizi tranchant, battute sagaci, espressioni eloquenti di disappunto sono tuttavia il frutto di un atteggiamento mai gratuito o infondato da parte di Manuel, ma sempre accorto e ben ponderato. Del resto, «la musica è un terreno ricco anche di frustrazione. Bisogna farla se davvero se ne avverte il bisogno dentro», sottolinea. E lui, in questa stravagante “missione musicale” vuole essere proprio sincero, «molto sincero e molto cattivo quando serve, ma pure entusiasta quando capita qualcosa che mi piace».

Avete mai sentito parlare dei “no” che aiutano a crescere? La psicologia evolutiva funziona per tutti, inclusi gli esordienti di X Factor. Non è semplicemente un sì, l’indulgenza, la fiducia a prescindere o il “bravo” detto con l’applauso a suggellare un talento. La vera vocazione è figlia anche di qualche no sincero, detto al momento giusto. Da una persona giusta.