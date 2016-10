I 27 film (e attori) attesi nel 2016

/ -























































L’autunno è la stagione più bella per andare al cinema. Inizia a fare freddo e non c’è niente di più accogliente di una sala con poltrone confortevoli su cui rilassarsi, sgranocchiando qualche pop corn. Se poi ci aggiungiamo una lista di film che siamo curiosi di vedere, e di attori che ci piacciono tanto… l’appuntamento con il grande schermo diventa un cult di stagione.

Ecco i 27 film (con qualche serie tv nel mezzo) in arrivo in Italia, da ottobre 2016 agli inizi del 2017, che già promettono di incassare al botteghino. Merito, comunque, non solo della trama e del trailer avvincente, ma anche dei protagonisti. Quelli più hot, ovvero gli attori più belli sulla faccia della terra.

Perché non tutti siamo cinofili e basta. Un po’ di addominali, quelli belli scolpiti, e visi da sogno che solo Hollywood riesce a sfornare sono sempre apprezzati, dalla commedia al film più struggente.

Qualche nome? I “nuovi” Scott Eastwood, Tom Hiddleston, Austin Butler, Tom Hardy e i veterani Brad Pitt, Ryan Gosling, Jude Law, Matthew McConaughey, con un ritorno degli “assenti già da un po’ di tempo” Tom Cruise e Hugh Grant. All’appello dei bellocci di Hollywood non ne mancano molti, a parte i sempre ben accetti Patrick Dempsey (ora nelle sale con Bridget Jone’s Baby) Leonardo DiCaprio, Alex Skarsgard, George Clooney e Bradley Cooper. E Jared Leto che vedremo presto in una sua nuova trasformazione, diciamo non la più sexy, per il ruolo di Andy Warhol. Ma questa è un’altra storia!