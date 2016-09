Jovanotti, 50 anni di pensiero positivo

/ -





























È qui la festa? Sì! Ed è una di quelle dove il deejay trasmette, una dopo l’altra, le tue canzoni preferite. Quelle che ti fanno ripercorrere d’un fiato l’adolescenza, i vent’anni, i trenta, quelle che associ a situazioni e stati d’animo ben precisi, a tante, preziose emozioni, rievocabili in quei pochissimi minuti…

La musica di Jovanotti fa quest’effetto. C’è quella più orecchiabile, intrisa di una leggerezza speciale, al punto da diventare piacevole “tormentone” epocale (da È qui la festa? a La mia moto, da Ciao mamma a Ragazzo fortunato da Gente della notte a Penso Positivo). E poi c’è quella più densa, emotivamente impegnata, una musica che ti scava dentro e si insinua nel profondo dei ricordi, diventando a volte il leit motiv di storie e sentimenti indelebili.

È il caso di Per te, scritta per la nascita della figlia Teresa Lucia, oppure Fango, dedicata al fratello scomparso prematuramente, o Cuore, scritta a seguito dell’attentato a Giovanni Falcone.

Altre sue canzoni sono divenute “storia” della discografia italiana, come Serenata Rap, Piove, L’ombelico del mondo, Un raggio di sole, brani che mixano anche svariati stili musicali, andando dal rap all’hip hop, alla world music. Ci sono, infine, le hit “impegnate” tra cui Io No e Penso Positivo, nelle quali Jovanotti esprime ideologia e punti di vista su varie questioni sociopolitiche.

Nato a Roma il 27 settembre del 1966, da una famiglia originaria di Cortona, in provincia di Arezzo, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è un artista versatile e creativo, la cui musica rappresenta sempre un perfetto specchio dei tempi. E questo, grazie anche al suo saper essere sempre attivo e presente nella società e nel processo di cambiamento “verso un mondo migliore”, con spunti, interventi, riflessioni, sorprese. Non per nulla, era proprio la sua voce quella dall’altoparlante che ieri, mentre la schermitrice azzurra Beatrice Vio, medaglia d’oro nel fioretto alla Paralimpiadi di Rio, si trovava in volo, le dedicava il suo ultimo singolo Ragazza Magica!