Francesco Totti: tanti auguri, Capitano!

Capitano, gladiatore, ottavo re di Roma, ultimo re di Roma, imperatore… Sono solo alcuni dei termini utilizzati per descrivere un uomo e un grande campione, Francesco Totti, il pupone per alcuni, che oggi compie 40 anni. E da qui e così partono i nostri auguri, che si aggiungono ai milioni piovuti da tutto il mondo, un’occasione per rendere omaggio all’uomo prima ancora che al calciatore. Messi, nel suo video-messaggio, ha espresso la sua profonda ammirazione: «Ti ho sempre ammirato dal giorno in cui ti ho conosciuto». Anche Usain Bolt si è espresso, con la sua solita irriverente sicumera: «Da una leggenda a una leggenda, buon compleanno». E poi tutto il mondo, dal semplice ammiratore al tifoso, dal presidente della sua squadra ad amici più o meno famosi. Un compleanno social, per uno che social non lo è poi moltissimo e che con il suo fare sornione non ha quasi mai fatto l’occhiolino ai media, in senso utilitaristico.

Perché Totti può piacere o meno, ma di certo non gli si può non riconoscere una certa attitudine all’understatement, che traspare anche nell’ormai famosa autoironia. Il numero 10 per eccellenza, dunque, non ha mai fatto parlare di sé per le sue intemperanze. Da sempre fedele alla sua Ilary quanto alla sua Roma, città e squadra, tre figli, bello quanto basta e raffinato non troppo, vero sicuramente. Italiano e romano fino in fondo. Perché proprio Totti? Che ha a che vedere lui con la “bellezza”? Come più volte abbiamo ribadito dalle pagine di questo sito, la bellezza non sta soltanto nei lineamenti perfetti, in una bella pelle, capelli, make up e tutto il resto. Bellezza è quel qualcosa in più che nemmeno Leonardo, in fondo, è riuscito a catturare, pur avendone tracciato le esatte proporzioni. Bellezza è anche carisma, bellezza è stare bene con se stessi, raggiungere un equilibrio tra quello che si è e ciò che si vorrebbe essere. Bellezza è la forza di un uomo che entra in campo e viene applaudito da tutto lo stadio, capace di risvegliare una partita, capace di riprendersi la sua posizione in squadra a colpi di gol quando sembra che tutto stia per concludersi. Alla fine il bello del Pupone sta qui: nel carattere che dimostra, nell’essere un uomo prima che un campione.

Un uomo che trascorre le vacanze a Sabaudia insieme a moglie e figli e famiglia al completo, che sta in acqua col gonfiabile a forma di delfino, che si annoia steso sul lettino accanto alla moglie, che gioca a pallone sulla spiaggia o a beach volley, che va a fare la spesa su una bici da donna e che poi in fondo agli Internazionali di tennis ci va, ma che noia e che facce… Ecco, a noi che di calcio ne sappiamo poco, che sappiamo però che è il secondo goleador italiano di tutti i tempi, a noi piace il Totti che vediamo negli spot in televisione, che si prende in giro e non sai mai se ci è o ci fa. Possiamo fingere che non ci piaccia, ma nessuno ci crederà fino in fondo, perché… Totti è Totti ed è l’ultimo dei grandi campioni italiani. E oggi che compie 40 anni, non possiamo non rendere omaggio al campione e augurare cento di questi giorni all’uomo.

Auguri, Capitano!