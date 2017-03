Anche gli uomini hanno la loro “cellulite”

Dopo la cellulite, il mio secondo beauty drama è quello di ritrovarmi un giorno con a fianco un uomo senza capelli. Per molte donne non è un problema e ci sono alcuni uomini che rasati, nolenti o volenti, stanno piuttosto bene… Pensate a Bruce Willis per esempio o alla sexy stempiatura di Jude Law.

Anche la scienza sta dalla parte degli uomini calvi. Oltre al fatto che hanno un tasso di virilità molto alto, sono giudicati più influenti, intelligenti e onesti degli altri. A dirlo è uno studio condotto da Frank Muscarella, psicologo della Barry University che, sulla base della sua ricerca, è arrivato alla conclusione che la calvizia potrebbe essersi evoluta come segnale indice di uno status sociale elevato.

Ricerche a parte, nella vita reale, la perdita dei capelli viene vissuta dal maschio alfa come un incubo, tanto è vero che nel mondo si spendono circa 5,3 miliardi di euro in terapie anti-caduta e che già Ippocrate ci pensava, usando come rimedio escrementi di piccione mescolati con rafano, cumino e ortica. La paura di ritrovarsi senza capelli è un po’ la cellulite degli uomini, quel nemico della bellezza non soggetto a stagionalità e con cui si è in lotta perenne. A ognuno il suo, insomma.

Mentre noi, dopo i 25 anni, incominciamo con massaggi e costosi trattamenti ad hoc per snellire ed eliminare la pelle a buccia d’arancia, il popolo maschile inizia il disperato tentativo di infoltire la chioma e ritardarne la caduta. E, a pensarci bene, noi possiamo reputarci fortunate. Per prima cosa perché la calvizia si nota 365 giorni l’anno e non solo durante i mesi della prova costume, secondo perché è un processo lento ed irreversibile che può sfiancare psicologicamente.

Cosa fare se anche voi avete il terrore di ritrovarvi con un compagno o marito stempiato? E se anche lui dà segni evidenti di panico all’idea? Nonostante il trapianto di capelli sia stato sdoganato e non ha più la stessa eco di quando lo fece Silvio Berlusconi nel 2005 presentandosi in Sardegna con la bandana in testa, ci sono terapie più soft con cui iniziare, e che danno notevoli risultati.

