Capelli uomo 2017

Chiariamo subito un particolare: il mondo dei tagli maschili è meno ‘volubile’ della controparte femminile, tanto che alcuni look perdurano anche per annate. Da qualche tempo va alla grande un sidecut molto marcato (cortissimi ai lati e più lunghi sopra) che, però, nella seconda metà del 2016 ha iniziato a perdere seguaci. I look che stanno prendendo piede per capelli corti sono piuttosto classici. Ovvero: niente improbabili colpi di testa. Anche il mondo dello show business lo conferma e le celebrities si presentano con tagli sobri. I capelli lunghi continuano la loro marcia trionfale, mentre i tagli medi sono indirizzati verso acconciature da gentleman.

Ecco alcuni esempi per orientarsi tra le tendenze del 2017:

1. Vecchia (e nuova) Hollywood. Il taglio che riscuote più consensi tra le star da red carpet è una rivisitazione del classico look hollywoodiano anni ’40. I capelli sono un po’ più corti ai lati e dietro e un po’ più lunghi sopra al capo, ma senza uno stacco netto. Il tutto è condito da un’elegante riga in parte che fa molto “classy”. Ai Golden Globe è stata la pettinatura dell’uomo del momento: Ryan Gosling.

2. Onde da surfer. Un taglio che inizia a prendere piede e che farà felici gli amanti della chioma libera. I capelli sono leggermente mossi e lunghi fino alle spalle, con un aspetto vagamente spettinato, una riga laterale tutt’altro che perfetta e un ciuffo che non aspetta altro di essere sistemato passandoci le dita della mano. E’ il look sfoggiato da Austin Butler, ex idolo delle teenagers e ora protagonista di The Shannara Chronicles.

3. Buzz cut. I sempreverdi capelli a spazzola hanno avuto qualche passaggio a vuoto negli ultimi 3-4 anni, ma nel 2017 pare siano pronti per tornare. Il taglio è semplice e davvero comodissimo, si tratta solo di rasarsi il capo a macchinetta lasciando una lunghezza di qualche millimetro. Tom Hardy, una delle stelle più luminose dell’ultimo periodo, è un habitué del look.

4. Gentleman. Un taglio classico che si scrolla la naftalina di dosso e diventa di dominio pubblico; non solo per signori di mezza età, ma anche per giovani e giovanissimi. La lunghezza è media, ma il look è ordinato, coi capelli laterali fissati bene all’indietro e quelli superiori che possono prendere la stessa direzione o essere spostati di lato con una riga in parte. Adatto sia per capelli lisci che mossi: vedere Leonardo di Caprio e Oscar Isaac.

5. Man bun. L’anno scorso già andava forte; quest’anno, specialmente in attesa dei primi caldi, il raccolto per uomo sarà un must per chi ha i capelli abbastanza lunghi da farlo. Chi si sente un po’ nel mood Into the wild troverà subito familiarità con questo look, selvaggio e allo stesso tempo ordinato, ma soprattutto molto pratico. Ne sa qualcosa Casey Affleck, fratello di Ben e fresco vincitore di Golden Globe.