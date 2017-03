Partiamo da una notizia: dopo anni di lenta introduzione (e accettazione, dalla controparte femminile) della moda della barba, più o meno lunga o curata, spesso folta da hipster, adesso che anche le donne la trovavano sexy, si torna indietro. Secondo le ultime tendenze proposte dalla moda primavera-estate 2017, si dovrebbe dire (di nuovo) addio alla barba, in favore invece dei baffi.

A giudicare dalle star, però, pare sia in atto una contraddizione: la moda dice no alla barba, ma guardando le celeb, pare che sia ancora molto cool, con qualche variazione rispetto all’estate scorsa.

Ecco 5 casi vip cui ispirarsi.

Jamie Dornan, la rivincita della barba folta

Il protagonista di Cinquanta sfumature di nero sembra passare da un estremo all’altro: sullo schermo l’abbiamo visto completamente sbarbato come Mr Grey nel primo film della saga, poi con un velo di barba (approvata anche da Anastasia Steele) nel secondo capitolo e i capelli medio-corti, ovviamente sempre perfetti. Adesso, durante i red carpet più recenti, è stato fotografato con i capelli quasi rasati e, a contrasto, una barba folta e completa.

Ryan Gosling, barbetta sì, ma ordinata

Senza dubbio il look del suo personaggio in La La Land calza a pennello sul viso regolare dell’attore, che infatti continua a mantenerlo uguale. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, può essere che Gosling, adesso fan del pizzetto ordinato e poco folto, abbia detto addio per sempre al look più casual che sfoggiava qualche anno fa.

Hugh Jackman, basta barba fuori dal set

Dopo essere stato costretto per copione a portare la barba, folta e disordinata, per interpretare Logan, capitolo finale della saga dedicata a Wolverine, l’attore sembra non poterne più e si mostra con i capelli ordinati e, soprattutto, il viso pulito. Al massimo, cede a un’ombra di barba, effetto ‘non la taglio da un paio di giorni’.

Keanu Reeves, dentro o fuori gli schemi

Forse Reeves è l’unico che, almeno per quel che riguarda i capelli, è in linea con i trend PE 2017, che li vogliono lunghetti o molto corti (stile Dornan). Peccato che l’attore sfoggi questo look da anni, forse da sempre, cui negli ultimi anni si è limitato ad aggiungere una barbetta sale-pepe che ne aumenta il fascino.

George Clooney fa i conti con l’età

Anche Clooney sembra ubbidire ai nuovi dettami della moda, ma forse il motivo è un altro: superata la soglia dei 55 ani (56 nel 2017), l’attore, prossimo alla paternità, ha deciso di ringiovanire il viso, abolendo del tutto la barba, che ormai sarebbe quasi completamente bianca, come i capelli.