Magari tu da anni cerchi di proporre uno stile di vita più sano in casa, fai la spesa bio, ascolti musica indiana per decomprimere dopo il lavoro, hai scoperto dalla notte dei tempi i benefici dello yoga e sulle mensola del bagno hai, ormai, solo prodotti cosmetici dagli attivi naturali che hanno spodestato i classici di profumeria.

Eppure da quando l’olistico è lui, senti che il tuo uomo ha trovato l’approccio giusto, quello che ti è sempre mancato per fare di quest’attitudine un vero credo da sposare.

Se è il tuo partner a decidere di dare una svolta di benessere a 360°, anche per te, veterana della filosofia green & Co, si apre un nuovo meraviglioso mondo. Perché ogni scoperta che lui fa sull’argomento è così approfondita e dedicata che ti lascia pensare che stia meditando un cambio di carriera per diventare “guru”.

- Il suo incontro con la spiritualità avviene in modo pragmatico, tipico della mente maschile mono-tasking. Legge solo libri che parlano dell’argomento e spazia da quelli sacri dell’Induismo come Bhagavad Gita e Veda ai saggi sull’NDE, ovvero Near Death Experience, perché la sua curiosità sulla vita (o le vite) oltre la morte lo conduce ad andare aldilà. Non si sorprende se Occidentali’s Karma, tormentone del 2017, vince il festival di Sanremo. È cantata da un uomo! Né si stupisce se al cinema si parla di reincarnazione nel film Questione di Karma, in uscita il 9 marzo, per la regia di Edoardo Falcone e interpretato dalla strana coppia Fabio De Luigi e Elio Germano. Perché se è arrivato lui a cambiare la sua prospettiva, tutto il mondo è pronto.

- La sua massima aspirazione? Desiderare un posto in Paradiso, magari un attico con la migliore vista sul giardino dell’Eden!

- Fa yoga con una regolarità che gli invidi. Tutte le mattine setta la sveglia un’ora prima per fare il suo ciclo di “saluto al Sole” e predisporsi a sorridere al mondo anche quando tutto gira storto. Per non parlare delle vacanze, per lui sono sinonimo di yoga-holiday, perché, ti dice, è la disciplina che riesce a fargli dare il meglio di sé in tutti gli altri sport! Così per il compleanno, il Natale e tutte le altre occasione chiede soltanto attrezzi necessari per praticarla da yogi.

- Segue corsi di meditazione, di ipnosi, di channeling perché vuole diventare la versione migliore di sé e riuscire a combattere i momenti di perdita di controllo. L’anger management fa così ieri!

- Intona la voce angelica se si rivolge ai bambini e ti fa involontariamente sentire una mamma “cassonetto” quando fai un urlaccio per riportarli all’ordine. Mentre lui, il “wannabe guru”, cerca di trovare il lato positivo in tutto quello che fanno, una spiegazione anche al capriccio più banale, come sputare i fusilli perché non hanno abbastanza pomodoro!

- Nella borsa della palestra porta una boccetta di Rescue Remedy, il giusto mix di fiori di Bach per ritrovare l’equilibrio fisico, psichico e spirituale, piuttosto che gli integratori per aumentare la massa muscolare!

- È così bravo nelle sue ricerche di prodotti che riflettono il “risveglio di coscienza” che è diventato maestro nello shopping bio, fa scelte illuminate, controlla la provenienza degli alimenti e con in spalla la sua “I’m a green bag” fa la spesa in bicicletta per non immettere CO2 nell’ambiente, compra solo prodotti a Km 0 e conosce tutti i cereali alternativi al frumento provenienti dal mercato equo-solidale. È vegano e potrebbe ricevere un Oscar alla carriera per la sua filosofia di riciclo. Lui sì che sa come “healing Gaia“, in gergo New Age “curare il pianeta”.

- Infine, ha trovato il rimedio definitivo al suo cruccio di sempre, il diradamento dei capelli che non considera più come il suo tallone d’Achille, o come la tua cellulite (nemica pubblica N.1), ma ha trovato nella natura il prodotto che gli dà risultati visibili e lo soddisfa. Dal pedigree olistico che si integra perfettamente con la sua nuova identità, usa e consiglia agli amici invati men™ di Aveda, una linea a base di amla, o bacca delle meraviglie, che in ayuveda è considerata tra i più potenti antiossidanti in natura -contiene il doppio di sostanze anti-radicali dell’acai e 17 volte quelle dei melograni. Inoltre, ha un altissimo contenuto di vitamina C e di A e B, nonché minerali, aminoacidi che fanno di questo frutto un tonico per il sistema immunitario. Utilizzato per il mantenimento della chioma folta e lucente delle donne indiane, è stato incluso nella formula di invati men™, per donare ai capelli nuova vita, più spessore e infoltirli.



Il sistema si compone di un invati men™ nourishing exfoliating shampoo che rinforza la chioma e libera i bulbi piliferi, grazie all’acido salicilico derivato dal wintergreen, da occlusioni di sebo che possono pregiudicare la corretta e sana crescita dei capelli. E da invati men™ scalp revitalizer, un siero che va massaggiato sulla cute per rinvigorirla con sostanze naturali tonificanti tra cui l’amla, appunto.

La missione infoltente dei capelli per lui non finisce qui ma continua con lo styling, grazie a pure-formance thickening paste di Aveda Men, con amla che insieme ad altri ingredienti botanici dona all’applicazione immediato spessore, corpo e volume ai capelli senza appesantirli.