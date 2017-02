Taglio capelli uomo: tutti i trend più cool del momento

Sei alla ricerca del taglio di capelli perfetto per te? Vorresti cambiare look ma il web è pieno di consigli per i capelli delle ragazze e per te, che sei un uomo, le opzioni si riducono al solito taglio che ti fa il barbiere di famiglia (ovvero l’unico che conosce) oppure una rasata homemade con la macchinetta per capelli, per risparmiare qualcosa.

No worries, oggi ti darò tantissimi consigli utili a proposito di capelli uomo 2017.

Iniziamo dalle basi: se ami i trend del momento e vuoi essere alla moda, il mio consiglio è quello di optare per il mitico doppio taglio, è il trend più hot del 2017, è comodo da curare e sta bene veramente a tutti.

Vuoi cambiare look? Il taglio rasato ai lati ti ha stancato? Ottima scelta, prima di passare ad un video con tutti (e dico tutti) i tagli maschili più hot del momento dai un’occhiata a questa gallery di tagli capelli maschili per il 2017 e scegli quello perfetto per te.

Che ne dici? Hai trovato il taglio capelli uomo 2017 perfetto per te? Sei un vero badboy con tanto di testa rasata oppure preferisci lo stile bravo ragazzo? Sei un amante delle capigliature afro o hai deciso di tenere i capelli lunghi e lisci?

Insomma le opzioni sono davvero infinite, non ti resta che provare e trovare quello giusto per te.