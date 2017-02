Da qualche anno la barba ha acquisito notevole importanza nel look degli uomini. Quello che però in molti non sanno, è che anche la barba, esattamente come i capelli, necessita di prodotti e cure particolari per splendere al meglio. Ecco tutto quello che c’è da sapere e da fare per avere una barba curata.

Barba o non barba?

“Chi ha la barba è più che un giovane, e chi non ha barba è meno che un uomo”, dice Beatrice, personaggio di Shakespeare in “Molto rumore per nulla”. Ma ogni uomo ha tempi di crescita dei peli del viso diversi e a molti adulti capita di non avere una barba uniforme e completa. Non esistono pozioni miracolose per accelerare la crescita o riempire i “buchi” del viso, ma c’è una regola d’oro: rispettare i propri tempi.

Come curare la barba e come farla crescere

I tempi di crescita della barba possono variare dalle quattro alle otto settimane, ma c’è chi dopo 15 giorni può considerare completo il processo. La credenza per cui se ci si rade del tutto, la barba cresce più folta e velocemente, non ha riscontri attendibili. Piuttosto, oltre ad aspettare i tempi naturali di crescita, si può ricorrere a qualche aiuto naturale, esattamente come per i capelli: l’acido folico, la vitamina A, C, E e B5 (nota anche come acido pantotenico) sono tutte sostanze che rinforzano il sistema immunitario, fortificano i peli, idratano la pelle e, nel caso, della vitamina B5, riducono lo stress. Sono contenute in frutta e verdura, ma si può ricorrere anche a qualche integratore, purché lo si faccia sotto il controllo di un medico

Lo stress, il nemico principale

Come per i capelli, anche lo stress può influire negativamente sulla crescita e lo sviluppo armonioso della barba. Ecco perché una dieta equilibrata e uno stile di vita sano assicurano capelli e barba folti e lucenti.

Non dimenticare la pelle

La barba nasce dai follicoli piliferi, esattamente come i capelli o qualunque altro pelo del corpo. Per questo, va considerata anche la salute della pelle del viso, da idratare in profondità e ripulire periodicamente con una crema esfoliante (magari all’eucalipto), che favorisce il ricambio cellulare, la pulizia da ogni impurità, la crescita dei peli e garantisce una sensazione di freschezza.

Scegli attrezzi e prodotti adatti

Che sia un pizzetto, una barba effetto casual o lunga e arricciata, non importa: la scelta del rasoio/regolabarba è un passaggio cruciale. È lo strumento indispensabile su cui investire, insieme a una visita periodica dal barbiere, che oltre a dare consigli professionali sulla scelta del look più adatto, è anche l’esperto che può sistemare le barbe ribelli e insegnare come gestirle nel quotidiano. Nessun problema nel trovare i prodotti giusti: per quanto riguarda le creme per il viso, i balsami per ammorbidire la barba e i prodotti specifici per detergerla (assolutamente vietato usare lo shampoo per capelli), ormai in commercio c’è solo l’imbarazzo della scelta.