Consigli per San Valentino 2017: il regalo beauty per lui

Una delle cose più importanti per sentirsi bene con se stessi, è prendersi cura del proprio corpo. Anche gli uomini, come noi donne, amano concedersi al benessere e tengono molto al loro aspetto estetico. San Valentino è l’occasione giusta per regalare alla tua dolce metà un prodotto che possa usare per prendersi cura di sé. Ecco qui 5 dettagli che non dovrebbero mai mancare in un beauty case di un uomo.

Se il tuo fidanzato ama coccolare la sua pelle, sicuramente questo è il regalo che fa per lui. Da poco è uscito Clarisonic Alpha Fit , un regalo originale e sopratutto piacevole. Si tratta di un’ottima spazzola per la pulizia e detersione del viso, in grado di rimuovere tutte le impurità cutanee. E’ adatta a tutti i tipi di pelle ed è perfetta sia per chi ha la barba e sia per chi non la ha. Clarisonic inoltre è waterproof, quindi funziona anche sotto la doccia e lascia la pelle liscia come quella di un bambino. Vi vorrei ricordare che per la festa di San Valentino la potete trovare scontata.

Per i ragazzi più pigri, che non sempre hanno voglia di andare dal barbiere c’è Philips Grooming Kit, molto più di un semplice rasoio. L’accessorio perfetto per il tuo moroso: rifinisce guance, collo e basette; rimuove i peli superflui del naso e delle orecchie; ritocca le sopra ciglia e inoltre può essere anche utilizzato per tagliare i capelli. Insomma, un vero e proprio set per definire al meglio il proprio look.

I must have per la cura della barba puoi trovarli da barba italiana. All’interno del set troviamo: la pozione Caronte, con alte proprietà tonificanti e lenitive; l’olio Tiziano per lucidare ed idratare la barba; e infine lo Shampoo Raffaello per poterla lavare in modo delicato. Questi tre prodotti sono solo un’idea, infatti all’interno del sito web sono presenti tantissimi altri articoli per il tuo lui.

Anche se il profumo potrebbe risultare un regalo banale, in realtà non lo è affatto. il profumo infatti, è un accessorio a cui nessuno può rinunciare. Ogni uomo ama essere riconosciuto attraverso la propria scia unica ed inconfondibile. Di recente in tutte le profumerie è uscito un cofanetto molto carino, ed è stato subito molto apprezzato: sto parlando di Zadig & Voltaire. Se il tuo ragazzo ama i trend dell’ultimo momento, allora non potrà farselo sfuggire.

Il tuo fidanzato tiene particolarmente ai suoi capelli?! Allora non posso che consigliarti di dare un’occhiata ai prodotti della Kerastase. E’ un’azienda molto fornita per qualsiasi tipo di capelli: da quelli sfibrati a quelli denutriti, colorati o naturali, ricci o lisci. Ebbene si, troverai sicuramente quello che farà per lui ad un ottimo prezzo. Spero che questi consigli ti aiutino a rendere ancora più magica la serata di San Valentino!