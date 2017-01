La pelle che diventa vagamente lucida mette a disagio indistintamente sia uomini che donne, anche perché vengono alla luce imperfezioni come rughette o brufoli. Non possiamo cambiare la tipologia di epidermide che madre natura ci ha donato ma possiamo cercare, giorno dopo giorno, di fare nostra una skin care a prova di “pelle oily”.

1 Detergere. Eliminare le impurità dovute all’eccesso di sebo prodotto dalla pelle è importante. Farlo bene anche. E con questo si intende l’utilizzo di prodotti molto delicati per non rimuovere il naturale film protettivo della pelle: la mattina appena svegli la pelle merita una coccola.

2 Esfoliare. Se avete deriso sotto i baffi mogli, fidanzate o amiche che dedicavano un giorno alla settimana alle maschere per il viso … ora è arrivato il vostro turno. Avete preso coscienza di avere la pelle grassa e quindi it’s mask time, per evitare infiammazioni o anche la formazione di punti neri. Basta una volta a settimana, soprattutto nella cosiddetta zona T che ormai avete imparato a conoscere bene.

3 Idratare. Anche la pelle grassa necessita di idratazione. In particolare dopo una pulizia profonda non si può fare finta di niente. Si può scegliere tra creme leggere perché di facile assorbimento seppure mantengono intatto il loro elevato potere nutritivo. Stesso discorso per i sieri. In entrambi i casi si cerca di regolarizzare la produzione di sebo.

4 Disinfettare. La rasatura è un momento importante, quando si ha una pelle grassa lo è ancora di più perché può capitare di avere brufoletti o altre imperfezioni. Un’accortezza è quella di usare prodotti monouso e evitare così di fare ricorso al normale rasoio. Se questo non è proprio possibile, ricordatevi sempre di disinfettare questo delicato strumento dopo ogni rasatura.

5 Tonificare. L’ultimo step della beauty routine è quella del dopobarba. Quando la pelle è grassa è bene scegliere con oculatezza ogni prodotto da stendere sull’epidermide. In questo caso è bene optare per un dopobarba tonificante, che non deve contenere alcuna traccia di alcol.