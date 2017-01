Uomo Autunno-inverno 2017-18: spettinato è meglio

Milano Moda Uomo ci ha presentato le tendenze al maschile per l’Autunno-inverno 2017-18 anche in fatto di beauty. La prossima stagione preparatevi ad apprezzare ragazzi dal fascino ribelle e dal capello spettinato. Che non è sinonimo di look poco curato, ma di un mood volutamente “stropicciato”.

Belli e dannati, dall’attituine rock. Facendo un passo indietro agli anni Novanta. Sul viso un po’ di occhiaie viola da post serata e il giusto mix di disinvoltura e indifferenza.

Siamo stati nel bakstage della sfilata Malibu 1992 per cui Matrix ha curato l’hairstyling: «Abbiamo eseguito un revival degli anni Novanta, ispirandoci al Cocoricò – spiega Loris Cortello del team di Matrix – abbiamo fatto rivivere quelle emozioni con look vissuti, immaginandoci ragazzi che hanno fatto serata e che portano capelli molto street: corti, lunghi o rasati ma sempre e comunque spettinati. Possiamo definirli capelli spettinati con gusto, ovvero rispettinati. Una chioma che è stato messa in piega e poi rivisitata e rimodellata con prodotti ad hoc e nuove texture. La linea Style Link di Matrix viene in aiuto per realizzare questo tipo di performance e mantenere un effetto naturale».

Se le donne apprezzano, i maschietti si devono mettere all’opera davanti allo specchio e a fare la differenza nel look è il giusto mix di prodotti. Per capelli spettinati e in movimento, i prodotti must have che rendono tutto più semplice sono della linea Style Link di Matrix come Volume Builder, che si applica sui capelli umidi e dona volume e corpo effetto piuma; Matte Definer per dare definizione alla piega con una texture opaca, e per finire Texture Builder, uno spray che permette di ottenere un finish messy senza lasciare residui.